MLB: Keider Montero cerca de igualar su mejor registro en una campaña en este aspecto tras dominar a Kansas City

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Keider Montero sigue mostrando su madurez con el pasar de las presentaciones en las Grandes Ligas y en este viernes, 8 de mayo, acaba de maniatar a los bates de Reales de Kansas City, para quedar cerca de igualar un importante dato que logró en el 2024.

Aún es muy temprano para determinarlo, sin embargo, el abridor venezolano podría tener la mejor campaña desde su debut en 2024 y en sus dos salidas de mayo ha lucido notablemente dominante.

Keider Montero se va ganando ante Kansas City

Los Tigres de Detroit están venciendo parcialmente a los Reales de Kansas City 3 carreras por 1, siendo guiados por otra espectacular labor en la lomita de Montero, quien trabajó por espacio de seis episodios completos.

En ese periodo solamente recibió una carrera, permitió tres indiscutibles, ponchó a cuatro oponentes y regaló un solo pasaporte. Otra muestra de buen comando y de dominio total por parte del serpentinero venezolano.

Keider Montero está cerca de igualar su mejor registro en salidas de seis o más entradas

La consistencia está siendo una de las claves del buen inicio de campaña para Keider, quien suma siete aperturas en lo que va de campaña y en cuatro de ellas, ha lanzado seis o más tramos.

Aunado a eso, en una sola ocasión no ha superado los cinco innings y fue en su estreno, el pasado 5 de abril, donde lanzó 4.1 tramos y aceptó tres rayitas (dos limpias).

Esas cuatro presentaciones de seis o más innings lanzados, lo ponen a uno de empatar lo hecho en el 2024, donde tuvo cinco salidas de esas características, pero la diferencia es que en aquella ocasión necesito de 16 aperturas y en esta oportunidad suma solamente siete, menos de la mitad.

Montero, hasta el momento está consiguiendo la que sería su tercera victoria del 2026, sumando un par de derrotas y su porcentaje de carreras limpias quedó en 3.18. En mayo solamente ha permitido dos anotaciones en 12.2 capítulos y espera mantener ese ritmo para convertirse en una pieza indispensable en la rotación felina.