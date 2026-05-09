MLB: Estos son los venezolanos que han debutado en las Grandes Ligas en 2026

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Venezuela sigue haciéndole honor a su fama de ser una sensacional fabrica de peloteros del más alto nivel. No en vano, más de 500 jugadores nacidos en nuestro país han llegado a pisar un terreno en Las Mayores en los más de 100 años de historia que tiene la liga, lo que representa un buen número.

Esta estadística creció todavía más este viernes 8 de mayo, cuando el receptor Omar Martínez, oriundo de San Félix, hizo su estreno en la Gran Carpa, con el uniforme de los Angelinos de Los Ángeles, en un duelo en el que se midieron a los Azulejos de Toronto, y que culminó con victoria de los canadienses por pizarra de 2-0.

De esta manera, el catcher que pertenece a las Águilas del Zulia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, se convirtió en el séptimo venezolano que debuta en las Grandes Ligas en lo que va de la actual temporada 2026, para seguir dejando nuestra bandera en lo más alto de la élite del beisbol.

Los que han debutado en 2026

En el duelo entre Angelinos de Los Ángeles y Azulejos de Toronto, el venezolano Omar Martínez hizo su debut oficial en la Major League Baseball, entrando como sustitución a la defensiva, tomando una receptoría que había estado en manos de otro criollo, como lo es Sebastián Rivero.

Con su estreno en Las Mayores, Martínez se convirtió en el séptimo criollo que se estrena en el "Big Show" en la presente zafra, siendo esta la lista completa: