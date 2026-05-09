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MLB: Munetaka Murakami muestra dos caras totalmente opuestas en Grandes Ligas

El pelotero japonés en su primera temporada en Grandes Ligas tiene dos versiones con White Sox, una caliente con el madero y otra fría

Por

Jeferson Palacin
Sabado, 09 de mayo de 2026 a las 10:14 am
MLB: Munetaka Murakami muestra dos caras totalmente opuestas en Grandes Ligas
Munetaka Murakami - Medias Blancas de Chicago - AP Photo/Erin Hooley
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Munetaka Murakami es de los peloteros que más ha sorprendido en Grandes Ligas 2026. El japonés de Medias Blancas de Chicago está en una campaña brutal a nivel ofensivo. Sin embargo, registra dos versiones en la campaña, una de noche y otra de día con un abismo de diferencias.

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Murakami a lo largo de la temporada ha registrado números impresionantes. Sin embargo, dichos dígitos cambian cuando juega de noche o de día; la diferencia es tal que cuando se oculta el sol, el japonés podría ser un candidato real al premio MVP; su versión diurna es un desastre.

  • Munetaka de día: .123 PRO, .284 OBP, .354 SLG, .638 OPS
  • Munetaka de noche: .348 PRO, .456 OBP, .773 SLG, 1.229 OPS

 

La diferencia entre ambas versiones es impresionante, siendo su versión nocturna la más letal de este primer año en Grandes Ligas. Medias Blancas de Chicago lo saben e intentan potenciar los enfrentamientos del japonés. En su periodo de adaptación, la noche es su aliada.

Munetaka Murakami encaminado a marcar una era del cuadrangular

Munetaka Murakami atraviesa un estado de forma excepcional, consolidándose como la fuerza ofensiva de White Sox. Con una técnica depurada y una potencia descomunal, el japonés ha demostrado que su capacidad para enviar la pelota fuera del parque no es casualidad. 

En lo que va de temporada, el artillero ya acumula 15 cuadrangulares, una cifra impresionante considerando el momento del año. Este ritmo demoledor lo posiciona como el principal candidato a liderar el poder, gracias a sus turnos productivos y con consistencia en MLB.

Las proyecciones indican que, de mantener este nivel, Murakami podría alcanzar e incluso superar la mítica barrera de 50 jonrones establecida por Shohei Ohtani para pelotero japoneses en Las Mayores. Con mucho por disputar el ritmo lo marca el pelotero de Chicago.

 

Números de Munetaka Murakami con Medias Blancas de Chicago en 2026

Munetaka Murakami es uno de los peloteros con mejor estado de forma y se espera que termine muy alto en los registros individuales. De hecho, es candidato real al premio Novato del Año, pero además, podría incluso meterse en la lucha por el MVP de Liga Americana.

Números de Murakami en 2026:

- 38 juegos, 235 turnos, 28 anotadas, 32 hit, 1 doble, 15 jonrones, 29 impulsadas, 29 boletos, 57 ponches, .237 PRO, .370 OBP, .578 SLG, .948 OPS

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