MLB: Freddie Freeman castiga a Bravos con shock emocional

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Freddie Freeman es de los peloteros con mejor valoración en Grandes Ligas. Un primera base con unas condiciones para hacer daño a nivel ofensivo impresionante. En su última actuación logró un hito importante con Dodgers de Los Ángeles mientras castigaba a su antiguo equipo.

Freeman en la victoria 3-1 de Dodgers contra Bravos de Atlanta registró: 4 turnos, 1 anotada, 1 hit, 1 jonrón, 1 impulsada. Con ese cuadrangular llegó a 100 en su carrera con los angelinos. Un hito importante en su carrera que habla muy bien de su legado en la organización.

La conexión se produjo precisamente frente a Bravos de Atlanta, equipo donde el slugger forjó su leyenda antes de mudarse a California. Este vuelacerca histórico llegó en un momento de máxima tensión competitiva; demostrando la capacidad del jugador para responder bajo presión.

Freddie Freeman un jugador de otra época en la actualidad

Freddie Freeman tiene una capacidad de respuesta en la caja de bateo que desafía las métricas modernas. Sin importar la presión del marcador, el slugger mantiene un enfoque pulcro que le permite castigar cualquier envío. Su disciplina es el motor de la alineación de Dodgers.

Más allá de los números, el veterano proyecta la imagen de una figura familiar y cercana dentro del dugout. Su entrega total en cada jugada y la ausencia de escándalos fuera del terreno lo convierten en un referente ético. El compromiso es un valor escaso en el deporte contemporáneo.

El éxito reciente de la organización no se explica sin la presencia constante de este bateador en el corazón ofensivo. Su habilidad para remolcar carreras lo posiciona como la pieza clave para aspirar al campeonato. El dominio de Dodgers de Los Ángeles encuentra en su madero la garantía necesaria.

Números de Freddie Freeman con Dodgers de Los Ángeles en 2026

Freddie Freeman está desarrollando una gran temporada 2026 con Dodgers de Los Ángeles. El pelotero es uno de los más regulares en la organización, pese a no pasar por su mejor momento, el primera base, se ve sólido para tener una campaña con números redondos.

Números de Freeman en 2026:

- 36 juegos, 144 turnos, 14 anotadas, 40 hits, 10 dobles, 1 triple, 4 jonrones, 20 impulsadas, 13 boletos, 21 ponches, .278 PRO, .342 OBP, .444 SLG, .786 OPS