MLB: Pete Alonso busca su primer gran hito con Orioles de Baltimore

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Pete Alonso es de los bateadores más letales en la actualidad de Grandes Ligas. Su nivel está más que comprobado por su paso con Mets. Sin embargo, ahora con Orioles de Baltimore, poco a poco se va encontrando con un escenario que podría inmortalizarlo en la organización.

Alonso en su última actuación registró: 4 turnos, 1 anotada, 1 hit, 1 jonrón, 1 impulsada, 1 ponche. Con ese cuadrangular alcanzó los 8 en la temporada, pero además, registra 6 cuadrangulares en sus últimos 15 juegos. Esto lo lleva directo a pelear por un hito en Orioles de Baltimore.

Pete de mantener su ritmo actual, podría terminar con 40+ HR. Si logra dicha marca, sería el primer pelotero desde 2016 en registrar 40+ HR, pero también entraría en el top 10 de temporadas con más jonrones para la organización. De hecho, entraría en el top 10 de dicho registro.

Top 10 peloteros de Orioles de Baltimore con más HR en una temporada

Pete Alonso está en un gran estado de forma, batea .321 en los últimos 7 juegos con 3 cuadrangulares. Su ritmo indica que está pasando por un momento caliente ofensivamente, cuando eso pasa, es difícil detener al 'Oso Polar'. Razón para terminar con una marca histórica.

Entre los jugadores que han estado en el lugar de honor de cuadrangulares en una temporada en Orioles de Baltimore destaca Nelson Cruz con sus 40 HR en 2014, pero no se puede olvidar las dos campañas de Chris Davis de 47 HR (2015) y 53 HR (2013).

Top 10 jugadores con más HR en una temporada en Orioles:

Chris Davis - 2013: 53 HR Brady Anderson - 1996: 50 HR Frank Robinson - 1996: 49 HR Chris Davis - 2015: 47 HR Mark Trumbo - 2016: 47 HR Jim Gentile - 1961: 46 HR Anthony Santander - 2024: 44 HR Rafael Palmeiro - 1998: 43 HR Nelson Cruz - 2014: 40 HR Rafael Palmeiro - 1995: 39 HR

Números de Pete Alonso con Orioles de Baltimore en 2026

Pete Alonso comenzó lento, pero está en un momento dulce de la temporada 2026 de Grandes Ligas. Mientras su equipo batalla para tener ofensiva con regularidad, el pelotero de 31 años, vive un momento élite con el madero, necesita convencer a sus compañeros para ir en la misma dirección.

Números de Alonso en 2026:

- 39 juegos, 146 turnos, 27 anotadas, 33 hits, 10 dobles, 8 jonrones, 22 impulsadas, 21 boletos, 41 ponches, .226 PRO, .327 OBP, .459 SLG, .786 OPS