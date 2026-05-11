MLB: Gerrit Cole se impone y prepara su regreso con Yankees

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Gerrit Cole es el as oficial de la rotación de Yankees de Nueva York. El diestro de 35 años está preparando su debut en Grandes Ligas tras una exhibición de ponches en Ligas Menores. El pelotero que se ha perdido gran parte del inicio por una lesión, aún está en recuperación.

Cole demostró que su recuperación entró en la fase final tras una exhibición dominante en ligas menores. Gerrit ponchó a 8 rivales en 5.0 entradas de labor, ratificando que su brazo recuperó la fuerza necesaria para enfrentar pronto a los bateadores de Las Mayores.

El lanzador está alcanzando las 97.6 millas en su recta de cuatro costuras. Esta velocidad confirma que el lanzador está listo para retomar su rol como líder de la rotación; de ser así, se espera que debute dentro de 13 días, en la serie contra Rays de Tampa Bay en el Yankee Stadium.

Yankees de Nueva York en un gran estado de forma

Yankees de Nueva York atraviesa un momento brillante al consolidarse en la segunda posición del Este con récord de 26-15. El éxito de los Bombarderos del Bronx se fundamenta en un ataque sólido que castiga con regularidad a sus rivales, manteniendo una consistencia ofensiva envidiable.

El cuerpo de lanzadores se ha posicionado como uno de los mejores de toda MLB esta temporada. Con Max Fried y Cam Schlittler como máximos exponentes desde la lomita, el equipo garantiza un dominio monticular que permite manejar con tranquilidad las ventaja.

Esta combinación de bateo oportuno y pitcheo hermético convierte a los dirigidos por Aaron Boone en contendientes serios al título. La profundidad del roster asegura una producción constante, proyectando un futuro prometedor mientras el equipo se prepara para recuperar piezas clave.

Números de Gerrit Cole en Grandes Ligas