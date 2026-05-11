MLB: Venezolanos protagonizan fuerte cruce en el Athletics-Orioles. Miguel Cairo expulsado

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Las cosas se salieron de control durante la jornada de este domingo 10 de mayo en las Grandes Ligas. Miguel Cairo, quien se desempeña como coach de infielders en la presente temporada con Baltimore Orioles, fue botado del compromiso contra Oakland Athletics.

El entrenador criollo protagonizó un momento de tensión durante el encuentro, al ser expulsado del dugout tras una fuerte discusión con el umpire Carlos Torres. La polémica se originó cuando el receptor Samuel Basallo intentó solicitar una revisión de bolas y strikes, pero el challenge no fue concedido por el cuerpo arbitral, generando molestia dentro del banco de Baltimore.

Primero fue el coach Craig Albernaz quien mostró su desacuerdo con la decisión, y poco después Cairo también reclamó enérgicamente desde el dugout, lo que terminó provocando su expulsión.

Umpire venezolano expulsa a Miguel Cairo

Todo ocurrió en un momento de alta presión para Baltimore, que buscaba reaccionar en casa y evitar ser barrido en el Camden Yards ante un Oakland que ha sabido aprovechar cada oportunidad en la serie. Al final, los oropéndolas evitaron el revés y quedaron con una reñida victoria (2x1) frente a Athletics.

No es la primera vez que el técnico venezolano es botado de un compromiso de Grandes Ligas, tomando en cuenta que ya ha vivido antes este tipo de sanciones como dirigente con Chicago White Sox y recientemente con Washington Nationals.