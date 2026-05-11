MLB: Los Mets de Carlos Mendoza tienen el peor récord en lo que va de la temporada

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Los Mets de Nueva York atraviesan uno de sus peores inicios en las últimas décadas dentro de las Grandes Ligas. Luego de 40 compromisos disputados, la franquicia metropolitana volvió a quedarse sola en el último lugar de toda la MLB, una situación que sigue generando preocupación y críticas por parte de sus aficionados.

Con récord de 15 victorias y 25 derrotas, los Mets comienzan la semana por debajo de equipos que también han tenido arranques decepcionantes, como Rockies de Colorado, Astros de Houston y Angels de Los Ángeles, todos con marca de 16-25. Incluso los Gigantes de San Francisco, con 16-24, lograron escapar del fondo de esta estadística.

Mets de Nueva York

La crisis no solo pasa por los resultados. El equipo ha mostrado serios problemas en áreas clave como el pitcheo abridor, la producción ofensiva y la consistencia defensiva. En varios encuentros recientes, los dirigidos por Carlos Mendoza dejaron escapar ventajas importantes, aumentando la frustración de una fanaticada que esperaba competir por clasificar a la postemporada.

En medio de este panorama, el nombre del manager venezolano Carlos Mendoza comienza a aparecer en el centro de las críticas con mayor consistencia. Aunque gran parte de los problemas del roster no dependen directamente del dirigente, en la Major League Baseball los malos resultados suelen terminar pasando factura.

La continuidad de Mendoza podría entrar en discusión si el equipo no logra reaccionar en las próximas semanas. La presión mediática en Nueva York siempre ha sido intensa y los Mets no parecen tener demasiado margen de error después de invertir fuertes sumos de dinero para construir un roster competitivo para volver a lo más alto de la Gran Carpa.

Finalmente, la organización mantiene públicamente su respaldo al estratega venezolano, pero el ambiente puede comenzar a cambiar. Si la racha negativa continúa y los Mets de Nueva York siguen hundidos en el peor récord de la MLB, las decisiones drásticas podrían llegar antes de mitad de temporada.