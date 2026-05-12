MLB: Trevor Bauer confiesa que un equipo lo dejó plantado en 2024

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Trevor Bauer sin ningún tipo de dudas es uno de los lanzadores con mayor talento de los últimos 20 años en Grandes Ligas. Su polémica salida de la competición causó un daño reputacional sin precedentes. De hecho, reveló que en 2024 un equipo lo dejó plantado en su regreso.

Bauer reconoció que le encantaría jugar para Phillies de Philadelphia. Además, indicó: "Había un acuerdo cerrado en 2024, pero la liga lo bloqueó". Una situación que de haberse fructificado, hubiese desencadenado en una rotación élite para pelear por la Serie Mundial desde 2024.

Actualmente, Trevor se mantiene activo en la Atlantic League con Long Island Ducks, donde lidera el circuito en efectividad. El lanzador ha llegado a ofrecerse por el salario mínimo y bajo condiciones de despido inmediato, intentando forzar una oportunidad en Las Mayores.

Trevor Bauer: ¿Por qué Grandes Ligas mantiene veto al lanzador?

El calvario de Trevor Bauer comenzó tras una grave acusación de abuso sexual en 2021, que derivó en la suspensión más larga en la historia de MLB. Aunque no enfrentó cargos criminales, el Comisionado activó la política de violencia doméstica, dictaminando que el lanzador violó los estándares de conducta.

A pesar de cumplir su sanción y quedar habilitado, Bauer denuncia la existencia de un veto informal que le impide firmar con cualquier organización. El lanzador asegura que los equipos rompen comunicación tras recibir llamadas de la oficina central, lo que confirmaría un bloqueo administrativo.

Ni siquiera su disposición a jugar por el salario mínimo o donar sus ganancias ha logrado derribar el muro del riesgo reputacional. La combinación de sus escándalos pasados y su tensa relación con las autoridades lo mantienen en una lista negra que parece haberlo sentenciado.

Números de Trevor Bauer en Grandes Ligas

Trevor Bauer es un lanzador con un nivel élite, incluso por encima de los que actualmente están en Grandes Ligas. Su carrera estuvo marcada pora un gran rendimiento, sin embargo, su veto de la liga, parece inquebrantable.

Números de Bauer en su carrera:

- 222 juegos, 212 aperturas, 83-69, 3.79 ERA, 1297.2 entradas, 1122 hits, 547 carreras limpias, 160 jonrones, 491 boletos, 1416 ponches, 1.24 WHIP