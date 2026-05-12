MLB: Ethan Salas aumenta sus registros ofensivos en mayo

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El prospecto venezolano Ethan Salas está registrando su mejor temporada en las Ligas Menores y en esta primera parte del mes de mayo lo está ratificando con el aumento de sus números ofensivos.

La ofensiva del criollo estaba siendo muy cuestionada en campañas anteriores, sin embargo, el trabajo que hizo durante la off season está dando sus frutos, principalmente con su manera de conectar la pelota con fuerza, más allá de los cinco bambinazos que acumula.

Al receptor de 19 años le fue muy bien en el mes de abril, pero si mantiene el ritmo que lleva le podría incluso mejor en el mes de mayo, esto motivado a que en varios renglones está cerca igualar o superar lo hecho el mes anterior con 10 choques menos disputados.

Números de Ethan Salas en abril:

J: 19

T: 65

H: 20

2B: 4

HR: 3

CI: 12

CA: 8

BR: 5

AVG: .308

OPS: .883.

Números de Ethan Salas en mayo:

J: 9

T: 32

H: 11

2B: 3

HR: 2

CI: 6

CA: 8

BR: 1

AVG: .344

OPS: .1061.

Más allá de ver si Ethan Salas puede tener mejores números en mayo que en abril, lo más resaltante es que el prospecto por el que Padres de San Diego pagó $5.000.000 muestra una mejoría notablemente en su ofensiva está campaña en la categoría Doble A.

La clave ahora será mantener ese rendimiento y seguir chocando la bola fuerte, lo que parecía ser su deuda pendiente. De conseguirlo, su ascenso no debería tardar demasiado.