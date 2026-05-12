MLB: Manager de Atlanta ofrece un panorama poco alentador de Ronald Acuña Jr.

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El beisbol suele entristecerse cada vez que un pelotero de élite aterriza en la lista de lesionados. Uno de los casos más recientes de esta temporada 2026 de la MLB lo protagoniza Ronald Acuña Jr., quien desde el 3 de mayo quedó fuera de toda actividad tras sufrir una distensión en el isquiotibial.

Dicho inconveniente físico lo sufrió un día antes, en pleno juego contra los Rockies de Colorado, y desde entonces ha pasado a convertirse en todo un dolor de cabeza tanto para el venezolano como para los Bravos de Atlanta.

Acuña progresa, pero no tanto

Para la jornada de este martes, el conjunto de Atlanta iniciará una serie imperdible contra los Cachorros de Chicago, en el Truist Park. A manera de previa, el manager Walt Weiss ofreció a los medios de prensa varias actualizaciones respecto al equipo, y una de esas tuvo que ver con el presente de Ronald Acuña Jr.

Según indicó el estratega, la situación con el venezolano es positiva ya que está progresando de su lesión. Sin embargo, también aseguró que pasará “algún tiempo” antes de que sea activado de la lista de lesionados de 10 días.

De hecho, para este miércoles se tenía previsto que fuese elegible para ser activado, pero ya es algo que no sucederá al no encontrarse al 100%.

Números de Ronald Acuña Jr. en la temporada 2026 de la MLB