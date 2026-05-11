MLB: Ronald Acuña Jr. regresa con la misión de recuperar el tiempo perdido y estos fueron sus números tras la lesión

Suscríbete a nuestros canales

Nota de: Nelson Contreras S. | @nelsocon2020

La temporada 2026 de nuevo ha sido agridulce para la estrella venezolana de las Grandes Ligas, el litoralense Ronald Acuña Jr., quien tiene previsto regresar al juego diario cuando su equipo Bravos de Atlanta se mida a los inspirados Cachorros de Chicago.

La misión del criollo está centrada en tratar de superar las lesiones que lo enviaron a la lista de inactivos desde el pasado 3 de mayo debido a una distensión de Grado 1 en el isquiotibial izquierdo (muslo) mientras corría hacia la primera base en un juego contra los Rockies.

Al ser una distensión leve (Grado 1) y haber sido visto realizando ejercicios de agilidad en el campo recientemente, el cuerpo médico confía en que no habrá restricciones prolongadas en su corrido de bases, aunque el equipo podría darle días de descanso adicionales como bateador designado para protegerlo.

Ahora solo tiene por delante recuperar el tiempo perdido, pues se debe recordar que tiene por delante dejar números de impacto al finalizar la presente campaña para aspirar a la firma de un contrato que podría ser superior a los 400 millones de dólares.

El mánager de los Bravos, Walt Weiss, confirmó que existe una probabilidad muy alta de que sea activado ese mismo día, que es el primero en el que es elegible para salir de la lista de lesionados de 10 días.

A recuperar el tiempo perdido

A pesar de la pausa, las proyecciones para "El Abusador" siguen siendo de élite, y cuenta con varios factores a su favor para retomar su ritmo de superestrella:

Racha activa: Antes de lesionarse, Acuña acumulaba una racha de 23 juegos consecutivos embasando. Su capacidad para negociar boletos (OBP de .362) le ha permitido ser productivo incluso cuando su promedio de bateo (.252) no reflejaba la fuerza con la que estaba conectando la bola.

Ajuste en la "suerte": Análisis avanzados de la MLB muestran que su slugging esperado (.499) es muy superior al real (.358), lo que sugiere que muchos de sus batazos fuertes han sido outs por mala fortuna y que una explosión estadística es inminente.

Proyecciones de final de temporada: En FanGraphs mantienen una proyección para el resto de la campaña de aproximadamente 18 cuadrangulares y 18 bases robadas adicionales en los 97 juegos que le restan. Esto lo pondría en camino a terminar con cerca de 20-25 jonrones y una cifra similar de estafadas, manteniéndose entre los mejores jardineros de la liga.