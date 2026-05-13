MiLB: ¿Será el próximo? Este jugador de Leones suma un nuevo bambinazo en Triple A

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Uno de los peloteros venezolanos en todas las categorías que, hasta el momento, está teniendo una grandiosa temporada es Víctor Bericoto, jardinero perteneciente a Leones del Caracas en la Liga Venezolana de Beisbol que acaba de conectar otro bambinazo en Ligas Menores.

Desde el Spring Training, el pelotero de 24 años, no ha dejado de producir y eso le permitió empezar la campaña en la sucursal Triple A de Gigantes de San Francisco, categoría en la cual sigue manteniendo su nivel con el madero.

Víctor Bericoto se va para la calle

En la jornada de este martes, el conjunto de los Sacramento River Caps le propinó una paliza 9 carreras por 2 a los Round Rock Express y el poder "Beri" puso la daga en este choque.

Con un corredor en segunda y el marcador 6-2 en el séptimo tramo, el derecho venezolano descifró perfectamente un lanzamiento lento y pegado para mandar la pelota a volar por todo el jardín izquierdo, ampliando la ventaja parcial de su novena (8-2).

Los números de Víctor Bericoto son suficientes para subir a la MLB

Este batazo de cuatro esquinas, significó el número cuatro para Bericoto en este 2026, acumulando además 24 carreras remolcadas, exhibiendo un promedio de bateo de .304 y un OPS de .801 tras sus primeras 138 apariciones al plato.

Los números lo respaldan, no obstante, probablemente el posible llamado al equipo grande de San Francisco en este momento, dependería de alguna situación que ocurra con algunos de sus jardineros, motivado a que actualmente no es una de sus necesidades. Sin embargo, de mantenerse ese notable ritmo, Víctor se convertirá en otro pelotero venezolano que sube al Big Show en cualquier momento.