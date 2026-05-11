Estos peloteros venezolanos debutaron este año en MLB con experiencia previa en la LVBP

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El número de peloteros venezolanos ha ascendido en esta temporada 2026 de la MLB a unos 507, según datos del portal Baseball Reference. Esto quiere decir que las organizaciones continúan apostando por el talento y la calidad que no para de producir la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

En lo que va del año, siete prospectos criollos han cumplido su sueño de llegar a las Grandes Ligas, lo que también está sirviendo de inspiración para que otros jóvenes puedan dar el salto en los próximos meses. Hablamos, por supuesto, de Jedixson Páez, Jeferson Quero, José Franco, José Fernández, Yohendrick Piñango, Jesús Rodríguez y Omar Martínez.

La importancia de la LVBP

Justamente, seis de esos siete nombres contaron con algo de protagonismo en la pasada campaña 2025-2026 de la LVBP. La única excepción es Páez, que si bien pertenece a los Caribes de Anzoátegui todavía no ha podido estrenarse en el torneo local.

Iniciamos el recorrido con Piñango, que fue uno de los bates más destacados que tuvo Cardenales de Lara, sobre todo en la ronda regular. El pasado 26 de abril tuvo su primera presentación en el Big Show con los Azulejos de Toronto.

Números de Yohendrick Piñango en la temporada 2025-2026 de la LVBP

24 juegos

33 hits

8 dobles

8 jonrones

31 carreras impulsadas

24 carreras anotadas

.363 AVG

1.158 OPS

Por su parte, Quero fue otro joven talentoso que pudo contribuir en la zafra al conjunto crepuscular. En su caso fue ascendido al primer equipo de los Cerveceros de Milwaukee el 29 de marzo.

Números de Jeferson Quero en la temporada 2025-2026 de la LVBP

29 juegos

25 hits

3 dobles

6 jonrones

21 carreras impulsadas

16 carreras anotadas

.238 AVG

.766 OPS

Si seguimos la línea del occidente del país, las Águilas del Zulia se sintieron muy orgullosas cuando Martínez fue llamado por los Angelinos de Los Ángeles el pasado 8 de mayo. En su caso, tuvo muy poca actividad en la 2025-2026 de la LVBP.

Números de Omar Martínez en la temporada 2025-2026 de la LVBP

8 juegos

3 hits

1 doble

1 carrera anotada

.273 AVG

.749 OPS

A su vez, Rodríguez se convirtió en el primer pelotero de los Tigres de Aragua en ser promovido este año a Grandes Ligas. Su desempeño en la pelota criolla fue clave para que los Gigantes de San Francisco le dieran una oportunidad el 4 de mayo.

Números de Jesús Rodríguez en la temporada 2025-2026 de la LVBP

17 juegos

9 hits

1 jonrón

6 carreras impulsadas

7 carreras anotadas

.243 AVG

.720 OPS

En cuanto a los Navegantes del Magallanes, el prometedor brazo de Franco sorprendió a más de uno dentro de la organización de los Rojos de Cincinnati. El 30 de marzo se subió a un montículo de Grandes Ligas y respondió como si estuviera en el José Bernardo Pérez de Valencia, con calidad.

Números de José Franco en la temporada 2025-2026 de la LVBP

11 juegos

0 victorias

0 derrotas

13 innings

8 carreras permitidas

15 bases por bolas

14 ponches

5.54 EFE

2.23 WHIP

Ya para cerrar, en el oriente del país no pueden estar más orgullosos de Fernández. Y es que ha sido todo un acierto por parte de los D-backs de Arizona, quienes han visto al chamo de Cumaná defender el uniforme con pasión, como si fuera el de los Caribes de Anzoátegui.

Números de José Fernández en la temporada 2025-2026 de la LVBP