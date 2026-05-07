Nuevos aires en el nido: Guillermo Quiroz se perfila como mánager de las Águilas del Zulia

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El banquillo de las Águilas del Zulia podría tener un nuevo dueño muy pronto. Diversas fuentes cercanas a las negociaciones indican que el exreceptor de Grandes Ligas, Guillermo Quiroz, es el principal candidato para asumir el cargo de mánager del equipo rapaz de cara a la próxima temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

La información, que comenzó a circular a través de la plataforma Diamante 23, sugiere que las conversaciones están bastante adelantadas, lo que marcaría el regreso de Quiroz a la pelota invernal en una faceta de liderazgo técnico.

El perfil de Guillermo Quiroz

Quiroz no es un extraño para la afición venezolana ni para el béisbol organizado. Con una trayectoria de diez temporadas en la MLB vistiendo uniformes como los de Toronto, Seattle y San Francisco, el zuliano ha acumulado una valiosa experiencia tras el plato que ahora busca volcar en la estrategia desde el dugout.

En los últimos años, Quiroz se ha fogueado en el sistema de granjas de los Chicago White Sox, donde ha desempeñado roles de mánager y técnico en las ligas menores, lo que le otorga el perfil de "hombre de béisbol" moderno que las gerencias de la LVBP buscan actualmente.

El efecto dominó: Lipso Nava y los Leones

La llegada de Quiroz implicaría la salida definitiva de Lipso Nava, un estratega que ya sabe lo que es levantar un título con los zulianos. Sin embargo, los reportes indican que Nava no se quedaría sin trabajo por mucho tiempo.

Varios rumores en el entorno de la liga sitúan a Nava como una opción fuerte para dirigir a los Leones del Caracas. De concretarse este movimiento, se generaría un interesante efecto dominó entre dos de las franquicias con mayor tradición en el país, cambiando por completo la configuración técnica de la próxima campaña.

Un reto de altura en Maracaibo

Para las Águilas, la contratación de un nuevo mánager responde a la necesidad de estabilizar un proyecto que ha tenido altibajos en las últimas ediciones. Quiroz tendría la tarea de amalgamar el talento joven de la organización con la experiencia de sus figuras veteranas, todo bajo la presión de una plaza que respira béisbol con una intensidad única.