Poder cubano en el Daikin Park: Pagés emula a José Canseco y Yordan Álvarez

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La jornada de este miércoles quedará grabada en los libros de historia del béisbol cubano y de Los Angeles Dodgers. El jardinero central Andy Pagés firmó una de las actuaciones más explosivas de su carrera al castigar a los Houston Astros con tres cuadrangulares y un total de seis carreras impulsadas en un solo encuentro.

Con esta exhibición de poder, Pagés no solo encaminó la victoria de su equipo, sino que se convirtió en apenas el tercer pelotero nacido en Cuba en conectar tres jonrones en un juego de Grandes Ligas antes de cumplir los 26 años.

Un club de élite: Canseco, Álvarez y ahora Pagés

La hazaña de Pagés lo coloca en una dimensión reservada para los nombres más grandes de la isla. Según datos del periodista Francys Romero, antes de este miércoles, solo dos cubanos habían logrado tal proeza a una edad tan temprana: el legendario José Canseco (con Oakland en 1988) y el actual estelar Yordan Álvarez, quien lo consiguió en dos ocasiones (2019 y 2022) precisamente con los Astros, el equipo que hoy sufrió el madero de Pagés.

Dominio absoluto en la temporada 2026

Lo de Pagés este año no es casualidad; es la consolidación de un artillero de élite. Gracias a esta histórica actuación, el patrullero alcanzó los ocho cuadrangulares en lo que va de campaña y, lo que es más impresionante, retomó el liderato de remolcadas de toda la MLB con un total de 33 carreras producidas.

Su arranque de 2026 ha sido, por decir lo menos, arrollador:

Fue el primer jugador de las Mayores en alcanzar las 20 impulsadas este año.

Se llevó el premio al Jugador de la Semana de la Liga Nacional a principios de abril tras registrar un estratosférico promedio de .583 en ese lapso.

Una evolución constante y una apuesta personal

Desde su debut en abril de 2024, donde ya avisaba de su potencial con dos vuelacercas en su primer juego, el número 44 de los Dodgers no ha dejado de crecer. Si en 2025 se consolidó con 27 jonrones y 86 impulsadas, este 2026 apunta a pulverizar todas sus marcas personales.

Sin embargo, su éxito actual viene acompañado de decisiones difíciles. En enero, Pagés confirmó que no formaría parte del equipo cubano para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, una noticia que generó debate en la isla. El jardinero prefirió priorizar su preparación física y enfoque con los Dodgers, una apuesta que, viendo sus números actuales en el liderato de la MLB, parece estar rindiendo frutos espectaculares.

Hoy, Andy Pagés no es solo el futuro de los Dodgers; es una realidad que pone a temblar a los lanzadores contrarios y que escribe su nombre con letras de oro junto a los grandes referentes del béisbol latinoamericano.