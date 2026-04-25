LVBP: Caribes anuncia la contratación de este lanzador zurdo

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Todavía faltan más de cinco meses para la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Sin embargo, los equipos se están armando desde temprano, incluyendo los subcampeones, Caribes de Anzoátegui, quienes confirmaron la contratación de un nuevo lanzador zurdo.

Los orientales vienen de ser la revelación de la campaña anterior, luego de tres torneos que sumaban quedando fuera de los playoffs y uno de los aspectos que manifestaron previamente que les gustaría fortalecer, es justamente su cuerpo de picthers.

Caribes contrata a este brazo zurdo

La nueva pieza de la "Tribu" se trata de José Leandro, un brazo zurdo de 24 años que actualmente juega en la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) con Guerreros de Lara, equipo donde comparte con su hermano, Simón, pitcher de Leones del Caracas.

José Leandro, firmó con la organización Orioles de Baltimore, con la que estuvo hasta 2024 jugando hasta la Rookie en los torneos de 2022 y 2024. En general, en esas dos campañas, el joven lanzador exhibió una efectividad de 4.23, un whip de 1.53 y foja de 4-2. Uno de los aspectos notables, fueron sus 58 rivales abanicados en 51 tramos completos.

¿Cómo le está yendo a José Leandro en la LMBP?

Este joven zurdo está viviendo su primera experiencia en la LMBP y se ha subido al morrito en tres oportunidades como relevista sin recibir daños hasta el momento.

En 2.1 tramos, le han conectado dos sencillos, ponchó a dos oponentes en igualmente regaló dos pasaportes; exhibiendo un porcentaje de carreras limpias de 0.00.