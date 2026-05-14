LVBP: ¿Wilson Álvarez regresará a Leones para volver a hacer dupla con Lipso Nava?

Suscríbete a nuestros canales

La organización de Leones del Caracas confirmó este miércoles, 13 de mayo, la contratación de Lipso Nava como su manager de cara a la próxima campaña de la liga Venezolana de Beisbol Profesional y aunque no dieron ningún detalle sobre el cuerpo técnico que acompañará a este estratega, hay varias razones por las que Wilson Álvarez podría ser el primer acompañante de Nava en esta nueva etapa.

La primera y, conocida razón, es que estos dos técnicos han hecho una de las mejores duplas de coaches en las últimas dos décadas en Venezuela y no solamente se conocen bastante bien ellos, sino que también conocen bastante bien a la novena "Melenuda".

¿Wilson Álvarez regresará como coach de pitcheo de Leones?

La segunda razón, es que el "Intocable" ya tuvo la función de coach de pitcheo de los capitalinos de la zafra 2021-2022 hasta la 2023-2024, etapa donde le fue bastante bien y así lo ratifican los números.

Un claro ejemplo se evidencia en la efectividad colectiva del Caracas en las dos temporadas más recientes, donde Álvarez no fue parte del staff. En ambas fueron últimos, con un 6.04 en la 2024-25 y un 5.97 en la 2025-26.

Mientras que en las campañas consecutivas que Wilson estuvo al mando del pitcheo, quedaron siempre en el top 3 en el colectivo de los lanzadores: 5.05 en la 2021-22, 4.38 en la 2022-23 y 4.53 en la 2023-2024.

Esto quiere decir, que Álvarez fue parte fundamental del último título de Leones 2022-2023, donde Lioso estuvo como coach de banca y el de bullpen, siendo ambos liderados por José Alguacil.

Esos interesantes datos, son los que generan el gran rumor de que Wilson Álvarez regresaría a la organización del Caracas, aunque hasta el momento no hay nada oficial al respecto. Además, según declaraciones del propio ex lanzador se fue en buenos términos en el 2024 con los "Melenudos", algo sumamente importante en esta posible operación técnica.