MLB: Así está el récord de Bravos de Atlanta sin Ronald Acuña

Suscríbete a nuestros canales

Aunque evidentemente la baja de Ronald Acuña Jr. significó una dura noticia para la novena de Bravos de Atlanta, en los resultados no se ve reflejado motivado a que mantienen su ritmo ganador.

El jardinero derecho venezolano fue añadido a la lista de lesionados por 10 días el pasado 3 de mayo, debido a una molestía que sintió en el músculo isquiotibial izquierdo el día previo (2 de mayo) y podría regresar a la acción la próxima semana, aunque no hay seguridad de ello.

Bravos de Atlanta mantiene su ritmo ganador

A pesar de esa dura ausencia, la novena de Atlanta venció este miércoles a Cachorros de Chicago con una pizarra final de 4 carreras por 1, llegando a su cuarta victoria al hilo y registrando un balance positivo de 6-3, desde que el "Abusador" está ausente.

De esta manera se convirtieron en el primer conjunto en alcanzar los 30 lauros en el presente torneo y evidentemente presentan el mejor registro, el cual es de 30-13, nueve juegos de diferencia por encima de su más cercano perseguidor en la división Este, los Nacionales de Washington (21-22).

¿Ronald Acuña Jr. no está siendo determinante está campaña para su equipo?

Es importante mencionar que aunque el venezolano es el líder de este equipo, Atlanta luce bastante compenetrado a nivel grupal. El oriundo de La Sabana exhibe números bastante por debajo de su promedio en este 2026, con un average de .252, dos cuadrangulares y solamente nueve empujadas.

Sin embargo, en contraste con eso, los Bravos registraron uno de los mejores comienzos de campaña en su historia, demostrando que tienen un buen equipo a nivel general.