LVBP: Estos son los tres retos de Robinson Chirinos como nuevo gerente de Leones

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La designación de Robinson Chirinos como nuevo gerente general de Leones del Caracas abre una etapa de cambios dentro de una de las organizaciones más exigentes de la LVBP. El exreceptor venezolano asumirá la responsabilidad de construir un equipo competitivo para la temporada 2026-2027, luego de una campaña en la que el conjunto capitalino dejó muchas dudas tanto en rendimiento como en planificación deportiva, respectivamente.

Con experiencia dentro del béisbol profesional y amplio conocimiento del clubhouse en los últimos años como coach, Chirinos tendrá ahora el reto de tomar decisiones claves desde las oficinas. La gerencia deberá enfocarse en corregir errores recientes y potenciar áreas que fueron determinantes en los malos resultados de la franquicia durante la última temporada.

Robinson Chirinos – Leones del Caracas

Uno de los primeros puntos que deberá analizar será el manejo del roster y las oportunidades para varios jugadores que no tuvieron demasiada participación pese a mostrar destacado rendimiento. El caso de Leandro Cedeño llamó especialmente la atención, ya que su producción ofensiva fue limitada por la poca continuidad que recibió por parte del cuerpo técnico anterior.

En la ronda regular, el inicialista disputó 24 encuentros y dejó promedio ofensivo de .297, además de conectar 22 hits, 10 dobles y cuatro cuadrangulares. Sin embargo, su explosión llegó en la postemporada con Navegantes del Magallanes, donde se convirtió en una de las figuras ofensivas más importantes y terminó siendo el Jugador Más Valioso de la Gran Final.

Otro problema que Robinson Chirinos tendrá que solucionar es el desempeño del relevo. El pitcheo fue una de las grandes debilidades de Leones durante la campaña anterior, especialmente en los innings finales. El equipo terminó con la efectividad más alta de la liga y también lideró el departamento de carreras permitidas, números que evidenciaron la necesidad de reforzar el bullpen.

Finalmente, la escogencia de los importados será un aspecto determinante en la nueva planificación y no es para menos. Encontrar peloteros extranjeros capaces de aportar desde el inicio podría marcar la diferencia para que Leones del Caracas vuelva a ser protagonista y recupere terreno en la LVBP.