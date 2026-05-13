MLB: ¿Cuál es la hembra de hoy entre San Francisco Giants y Los Ángeles Dodgers?

Suscríbete a nuestros canales

Una de las más grandes rivalidades del deporte estadounidense vivirá un nuevo capítulo este miércoles 13 de mayo, cuando Dodgers de Los Ángeles y Gigantes de San Francisco se midan en el tercer juego de una apasionante serie que ha tomado por asalto el Dodger Stadium, en California.

Si bien el inicio de ambos equipos es totalmente disparejo, con los Dodgers peleando por la División y los Gigantes en el fondo de la tabla, esta serie ha visto al equipo de la Bahía salir victorioso en los dos primeros compromisos, lo que sin duda genera precedentes interesantes para este duelo. Con todo esto en cuenta, surge la gran duda: ¿Cuál equipo aparece como hembra en las casas de apuestas para el tercer juego?

¿Quién es la hembra en el tercer duelo entre Gigantes y Dodgers?

Para este tercer juego de la serie entre Gigantes de San Francisco y Dodgers de Los Ángeles, el conjunto californiano aparece como amplio favorito en las casas de apuestas, lo que deja a San Francisco como hembra de cara a este desafío.

En promedio, la cuota de poner a los Gigantes como vencedores en este desafío se encuentra en +200, seguramente debido al récord negativo que acumula el equipo hasta ahora en la temporada, y al hecho de que han salido con el triunfo en los dos primeros juegos de la serie, por lo que es normal esperar una victoria de los locales, que tendrán en la lomita al japonés Shohei Ohtani.