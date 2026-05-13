MLB: Aaron Judge persigue un récord histórico que nadie ha logrado

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Aaron Judge está desarrollando una campaña superlativa en este 2026 de Grandes Ligas. Su trabajo ofensivo con Yankees de Nueva York no tiene ningún pero; de hecho, si continua con su ritmo, podría alcanzar una marca histórica e inédita en la historia de Las Mayores.

El ritmo ofensivo de Judge durante esta campaña lo mantiene proyectado hacia una cifra que desafía toda lógica en MLB. 'El Juez' registra hasta los momentos 16 jonrones, su proyección lo acerca bastante a los 50 HR, esto lo llevaría directo a la inmortalización en Grandes Ligas.

La razón es que Aaron sería el primer pelotero en la historia de la liga en registrar 5 campañas con 50+ jonrones. Alcanzar este hito lo separaría de leyendas como Babe Ruth y Sammy Sosa, consolidando su legado como el slugger más dominante de la era moderna.

Yankees de Nueva York: Aaron Judge el nuevo 'Capitán América'

Aaron Judge desde que asumió la capitanía de Yankees de Nueva York, ha encarnado los valores de liderazgo y excelencia que definen a la organización. Su impacto va más allá de los cuadrangulares, convirtiéndose en el referente moral del vestuario y en el rostro del Bronx.

La designación de Judge como capitán no fue solo un título honorífico, sino el reconocimiento a su capacidad para guiar a las nuevas generaciones bajo presión. Su presencia inspira confianza tanto en la gerencia como en la fanaticada, consolidando su estatus.

El compromiso del jardinero con la victoria y su disciplina inquebrantable lo han elevado al altar de los grandes capitanes históricos de la franquicia. En cada turno y en cada jugada defensiva, Aaron demuestra que lleva los galones del 'Capitán América' de todos los Yankees.

Números de Aaron Judge con Yankees en 2026

Los números de Aaron Judge están siendo realmente importantes durante este 2026. Su inicio es particularmente arrollador, pero ya no sorprende, porque es parte de lo que hace año a año. Eso sí, esta temporada se perfila como una histórica si logra conectar 50 cuadrangulares.

Números de Judge en 2026:

- 43 juegos, 253 turnos, 36 anotadas, 42 hits, 7 dobles, 16 jonrones, 30 impulsadas, 34 boletos, 54 ponches, 5 bases robadas, .275 PRO, .413 OBP, .634 SLG, 1.047 OPS