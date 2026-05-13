MLB: Wilyer Abreu firma el mejor inicio de su carrera con Red Sox

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Wilyer Abreu comenzó la temporada a la expectativa de lo que podría lograr Medias Rojas de Boston. La realidad es que el equipo es un desastre, pero el venezolano se ha comportado como un líder ofensivo. De hecho, está registrando su mejor inicio en Grandes Ligas.

Abreu ha demostrado una madurez asombrosa en el plato, registrando 44 hits y 6 cuadrangulares en sus primeros 150 turnos al bate. Su capacidad para conectar batazos largos: incluyendo un jonrón de 427 pies recientemente, lo consolida como fundamental en Red Sox.

La consistencia del criollo no es casualidad; su evolución técnica le ha permitido negociar 20 boletos, elevando su porcentaje de embasado a un sólido .374. Este rendimiento lo posiciona por encima de sus registros de años anteriores, marcando una tendencia ascendente que ilusiona.

Números de Wilyer Abreu en sus inicios en Grandes Ligas

Para demostrar que Wilyer Abreu está en una gran temporada, veamos sus inicios en MLB. Tomando en cuenta los meses de marzo, abril y lo que va de mayo. Esto nos dará una sólida idea de lo que está desarrollando en venezolano en la organización de Medias Rojas de Boston.

Abreu en marzo-abril 2025: 26 J, 18 CA, 28 H, 6 2B, 6 HR, 21 CI, 20 BB, .295 PRO, .965 OPS

Abreu en marzo-abril 2026: 30 J, 15 CA, 35 H, 6 2B, 1 3B, 4 HR, 13 CI, 12 BB, .307 PRO, .855 OPS

Abreu en mayo 2025: 24 J, 9 CA, 21 H, 2 2B, 7 HR, 8 CI, 4 BB, .212 PRO, .687 OPS

Abreu en mayo 2026: 10 J, 4 CA, 9 H, 2 HR, 5 CI, 8 BB, .250 PRO, .794 OPS

Viendo los números en frío, está claro que hay una mejor consistencia durante esta campaña. Eso sí, aún necesita mejorar su rendimiento, aunque el equipo no le da las oportunidades necesarias para brillar en su máximo explendor. El venezolano no la tiene fácil en Boston.

Números de Wilyer Abreu con Red Sox en 2026

Wilyer Abreu está en un buen estado de forma, batea con regularidad y tiene baches como cualquier jugador de Red Sox. Sin embargo, ha mostrado una mejor adaptación a los malos momentos, eso le da la oportunidad de batear más y mejor con resultados positivos.

Números de Abreu en 2026:

- 40 juegos, 150 turnos, 19 anotadas, 44 hits, 6 dobles, 1 triple, 6 jonrones, 18 impulsadas, 20 boletos, 33 ponches, 3 bases robadas, .293 PRO, .374 OBP, .467 SLG, .841 OPS