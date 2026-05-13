MLB: Randy Arozarena desata ofensiva implacable en su noche perfecta

El pelotero mexicano atraviesa su mejor momento de la temporada tras una noche soñada con Marineros de Seattle en triunfo divisional

Por

Jeferson Palacin
Miércoles, 13 de mayo de 2026 a las 11:36 am
Randy Arozarena - Marineros de Seattle - AP Photo/David J. Phillip
Randy Arozarena poco a poco se está convirtiendo en una pieza ofensiva imparable en 2026. El cubano-mexicano está desarrollando un ritmo arrollador con su ofensiva y la mejor muestra fue su última actuación en el triunfo de Marineros de Seattle 10-2 contra Astros de Houston.

Arozarena en el triunfo de Marineros registró: 4 turnos, 4 anotadas, 4 hits, 2 dobles, 1 jonrón, 3 impulsadas, 1 base robada. Con esos números tuvo la mejor noche de su carrera en Las Mayores, pero también alcanzó una racha de 6 juegos dando hit y su tercer juego dando multihits.

La explosión ofensiva de Randy ha sido fundamental para el ascenso de su equipo en la división. Ha demostrado una agresividad selectiva que desarticula a lanzadores rivales. Su jornada perfecta no solo incluyó poder, sino una capacidad asombrosa para dirigir la pelota.

Randy Arozarena demoledor en este inicio de temporada 2026

Randy Arozarena en el mes de mayo ha sido sencillamente espectacular, registrando un promedio de bateo de .341 que lo sitúa entre los bates más encendidos de MLB. En 41 turnos, el mexicano ha conectado 14 hits, demostrando una capacidad asombrosa para batear.

La producción de extrabases ha sido un factor clave en su dominio reciente, acumulando 2 dobles y 2 cuadrangulares que han impulsado 5 carreras para Marineros de Seattle. A pesar de acumular 13 ponches, su capacidad para generar daño cuando hace contacto es innegable.

Números de Randy Arozarena con Marineros en 2026

Randy Arozarena está teniendo un inicio bastante bueno. Necesita ser más decisivo porque su organización lo necesita, tomando en cuenta que hay muchos peloteros que no están dando el nivel necesario de Grandes Ligas. Hoy el cubano-mexicano está imparable.

Números de Arozarena en 2026:

 - 43 juegos, 255 turnos, 31 anotadas, 47 hits, 11 dobles, 1 triple, 4 jonrones, 16 impulsadas, 17 boletos, 42 ponches, 10 bases robadas, .303 PRO, .389 OBP, .465 SLG, .854 OPS

