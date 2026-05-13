MLB: Luis Arráez calla a los críticos como líder absoluto con el guante

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A largo de su trayectoria en las Grandes Ligas, Luis Arráez se ha convertido en uno de los mejores bateadores por su contacto, algo que le ha permitido ganar tres títulos de bateo consecutivos, siendo el único de la historia que lo logra con tres equipos diferentes. Sin embargo, el pelotero venezolano también ha sido fuertemente criticado por solo destacar por la mencionada habilidad.

El segunda base sigue demostrando que su impacto en Las Mayores va mucho más allá de su reconocida capacidad con el bate. El camarero se ha colocado como líder de MLB en OAA (Outs por Encima del Promedio), una estadística avanzada que mide cuántas jugadas defensivas realiza un jugador por encima de lo que conseguiría un defensor promedio en su misma posición.

Además, Arráez también encabeza la liga en FVR (Valor de Carreras en Fildeo), una métrica que refleja el impacto total de un pelotero a la defensiva en términos de carreras evitadas para su equipo. Estos números consolidan al infielder venezolano como uno de los defensores más completos del momento, dejando claro que no solo marca diferencias con el madero, sino que también está elevando su juego con una defensa élite que aporta victorias a su organización.

Luis Arráez brilla defensivamente con San Francisco