MLB: Luis Arráez comanda la legión de hiteadores venezolanos

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“La Regadera” Luis Arráez ratifica su jerarquía en las Grandes Ligas al encabezar el listado de los venezolanos con mayor producción de imparables en este arranque de la temporada 2026. La consistencia del intermedista no solo lo posiciona como el referente ofensivo de su organización, sino que también marca la pauta en una competencia interna sumamente reñida, donde un grupo de compatriotas acecha de cerca su liderato en la tabla de incogibles.

Con 46 imparables en lo que va de curso, Luis Arráez se mantiene como el referente indiscutible de la avanzada criolla.

El triple empate que presiona el liderato

Apenas tres pasos por detrás del oriundo de San Felipe, se encuentra un grupo compacto que no da tregua. Wilyer Abreu, Maikel García e Ildemaro Vargas han tenido un arranque de año electrizante, sumando 43 hits cada uno.

William Contreras acecha desde la receptoría

Cerrando este selecto quinteto aparece William Contreras. El careta ha logrado despachar 42 hits, una cifra impresionante considerando el desgaste físico que implica su posición detrás del plato con los Cerveceros de Milwaukee.