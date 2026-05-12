MLB: Vea los juegos pautados para este martes 12 de mayo

La octava semana de las Grandes Ligas en la presente temporada comenzó un poco lenta, sin embargo, para este martes, 12 de mayo, todas las franquicias tendrán acción y por ende, te mostraremos cuáles son los choques pautados en esta venidera jornada.
Aunado a eso, varios ases de rotación se suben al morrito, incluyendo a Paul Skenes y Yoshinobu Yamamoto, lo que hace las cosas mucho más interesantes.
Juegos para este martes en la MLB
- Angelinos de Anaheim (Walbert Urena) vs Guardianes de Cleveland (Slade Cecconi) 6:10 p.m.
- Yankees de Nueva York (Will Warren) vs Orioles de Baltimore (por definir) 6:35 p.m.
- Rockies de Colorado (Michael Lorenzen) vs Piratas de Pittsburgh (Paul Skenes) 6:40 p.m.
- Nacionales de Washington (Miles Mikolas) vs Rojos de Cincinnati (Brady Singer) 6:40 p.m.
- Phillies de Philadelphia (Zack Wheeler) vs Medias Rojas de Boston (por definir) 6:45 p.m.
- Rays de Tampa Bay (Shane McClanahan) vs Azulejos de Toronto (Patrick Corbin) 7:07 p.m.
- Tigres de Detroit (Jack Flaherty) vs Mets de Nueva York (Freddy Peralta) 7:10 p.m.
- Cachorros de Chicago (Colin Rea) vs Bravos de Atlanta (Grant Holmes) 7:15 p.m.
- Reales de Kansas City (Stephen Kolek) vs Medias Blancas de Chicago (Erick Fedde) 7:40 p.m.
- Marlins de Miami (Eury Pérez) vs Mellizos de Minnesota (Bailey Ober) 7:40 p.m.
- Padres de San Diego (Matt Waldron) vs Cerveceros de Milwaukee (Brandon Sproat) 7:40 p.m.
- Cascabeles de Arizona (Zac Gallen) vs Rangers de Texas (McKenzie Gore) 8:05 p.m.
- Marineros de Seattle (Bryan Woo) vs Astros de Houston (Tatsuya Imai) 8:10 p.m.
- Cardenales de San Luis (Andre Pallante) vs Atléticos de Oakland (Jeffrey Springs) 9:40 p.m.
- Gigantes de San Francisco (Adrian Houser) vs Dodgers de Los Angeles (Yoshinobu Yamamoto) 10:10 p.m.