MLB

MLB: Vea los juegos pautados para este martes 12 de mayo

Paul Skenes y Yoshinobu Yamamoto tendrán una nueva apertura 

Por

Meridiano

Lunes, 11 de mayo de 2026 a las 11:15 pm
MLB: Vea los juegos pautados para este martes 12 de mayo
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

La octava semana de las Grandes Ligas en la presente temporada comenzó un poco lenta, sin embargo, para este martes, 12 de mayo, todas las franquicias tendrán acción y por ende, te mostraremos cuáles son los choques pautados en esta venidera jornada.

NOTAS RELACIONADAS

Aunado a eso, varios ases de rotación se suben al morrito, incluyendo a Paul Skenes y Yoshinobu Yamamoto, lo que hace las cosas mucho más interesantes.

Juegos para este martes en la MLB

- Angelinos de Anaheim (Walbert Urena) vs Guardianes de Cleveland (Slade Cecconi) 6:10 p.m.

- Yankees de Nueva York (Will Warren) vs Orioles de Baltimore (por definir) 6:35 p.m.

- Rockies de Colorado (Michael Lorenzen) vs Piratas de Pittsburgh (Paul Skenes) 6:40 p.m.

- Nacionales de Washington (Miles Mikolas) vs Rojos de Cincinnati (Brady Singer) 6:40 p.m.

- Phillies de Philadelphia (Zack Wheeler) vs Medias Rojas de Boston (por definir) 6:45 p.m.

- Rays de Tampa Bay (Shane McClanahan) vs Azulejos de Toronto (Patrick Corbin) 7:07 p.m.

- Tigres de Detroit (Jack Flaherty) vs Mets de Nueva York (Freddy Peralta) 7:10 p.m.

- Cachorros de Chicago (Colin Rea) vs Bravos de Atlanta (Grant Holmes) 7:15 p.m.

- Reales de Kansas City (Stephen Kolek) vs Medias Blancas de Chicago (Erick Fedde) 7:40 p.m.

- Marlins de Miami (Eury Pérez) vs Mellizos de Minnesota (Bailey Ober) 7:40 p.m.

- Padres de San Diego (Matt Waldron) vs Cerveceros de Milwaukee (Brandon Sproat) 7:40 p.m.

- Cascabeles de Arizona (Zac Gallen) vs Rangers de Texas (McKenzie Gore) 8:05 p.m.

- Marineros de Seattle (Bryan Woo) vs Astros de Houston (Tatsuya Imai) 8:10 p.m.

- Cardenales de San Luis (Andre Pallante) vs Atléticos de Oakland (Jeffrey Springs) 9:40 p.m.

- Gigantes de San Francisco (Adrian Houser) vs Dodgers de Los Angeles (Yoshinobu Yamamoto) 10:10 p.m.

 

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?