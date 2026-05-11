MLB: José Altuve tiene este preocupante rendimiento defensivo en lo que va del 2026

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas no ha sido sencilla para José Altuve en el aspecto defensivo. Aunque el venezolano continúa siendo una pieza importante dentro de la alineación de los Astros de Houston, las estadísticas avanzadas comienzan a reflejar ciertas dificultades en su trabajo como segunda base.

De acuerdo con los registros defensivos actuales de MLB, “Astro Boy” aparece entre los jugadores con menor cantidad de carreras defensivas salvadas (DRS) por posición en esta campaña. El venezolano acumula -5 DRS en la intermedia, ubicándose entre los rendimientos más bajos defensivamente dentro de la Gran Carpa en lo que va del 2026.

José Altuve - MLB

El dato ha generado debate entre analistas y aficionados, especialmente porque Altuve ha construido una carrera marcada por su intensidad y liderazgo dentro del terreno. Sin embargo, el paso de los años y las exigencias físicas de la posición parecen comenzar a pasar factura en algunos aspectos de su defensa.

Durante varios compromisos de esta temporada, el segunda base de Houston ha tenido dificultades para cubrir ciertos batazos y completar jugadas que anteriormente resolvía con naturalidad.

Aun así, dentro de la organización mantienen plena confianza en el venezolano. La experiencia de Altuve, su capacidad para responder en momentos importantes y su influencia dentro del clubhouse continúan siendo elementos fundamentales para un equipo que busca mantenerse competitivo.

Pese a las críticas que puedan existir, el pelotero de 36 años sigue siendo una de las estrellas más respetadas de la MLB y una figura histórica para Houston.

Finalmente, cada actuación de José Altuve será observada de cerca en una campaña donde los Astros de Houston necesitan recuperar consistencia para volver a pelear entre los mejores equipos de la Liga Americana.