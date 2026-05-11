¡Va por más! Estos son los próximos objetivos a superar de Eduardo Rodríguez en MLB

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Las palabras comienzan a quedar cortas cuando se trata de describir el magnífico arranque de temporada 2026 que vive Eduardo Rodríguez. Y es que solo basta con decir que es uno de los dos lanzadores que no conoce la derrota luego de, al menos, unas ocho aperturas.

Otro punto a resaltar además de su grandioso récord de 4 victorias y 0 derrotas, es que su efectividad de 2.25 aparece dentro del top-10 de la Liga Nacional, algo que también sucede con la cantidad de carreras limpias que ha permitido (12).

Por más hazañas entre lanzadores venezolanos

Ahora bien, si nos fijamos en sus estadísticas de por vida en la MLB, Eduardo Rodríguez tiene par de metas por cumplir en sus próximas salidas. La que muy probablemente concretará a finales de esta semana tiene que ver con sus ponches.

Hasta la fecha, E-Rod acumula 1,330 al igual que un histórico lanzador venezolano como Wilson Álvarez (1,330), quien firmó dicha cifra tras 14 temporadas en el Big Show. Por ende, con un abanicado más se convertirá en el séptimo lanzador venezolano con más ponches en la MLB.

Foto: Baseball Reference

Por su parte, el siguiente objetivo le costará, como mínimo, unas dos presentaciones. En este caso se trata de la cantidad de victorias (98), pues se encuentra cada vez más cerca de la centena. En este apartado acecha con mucho peligro a Kelvim Escobar (101) y el mismo Wilson Álvarez (102) en las casillas ocho y siete, respectivamente, en la lista de todos los tiempos.