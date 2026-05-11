El venezolano de la semana: Eduardo Rodríguez marcó la diferencia con grandiosos números

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La MLB cerró por todo lo alto otra semana de acción en esta temporada 2026. Justamente, la jornada del domingo contó con el protagonismo de Eduardo Rodríguez, quien definitivamente se alzó como el Venezolano de la Semana gracias a su dos magníficas presentaciones.

Dos victorias de alto calibre

E-Rod protagonizó dos salidas casi inmaculadas para los D-backs de Arizona, una el martes 5 y la otra el domingo 10. En ambas se vio intraficable, con esa versión dominante que lo ha caracterizado desde que inició esta zafra de Grandes Ligas.

En aquella primera cita, frente a los Piratas de Pittsburgh, el zurdo mantuvo el cero a lo largo de siete entradas completas, tolerando apenas dos imparables, regalando tres bases por bolas y ponchando a siete rivales.

Días más tarde, su rival de turno en el Chase Field fueron los Mets de Nueva York, a quienes casi les aplica un no hitter y un juego completo. Sin embargo, su actuación de 8.1 innings con cuatro imparables y un hit, así como tres boletos y cuatro ponches, terminó siendo su presentación más larga de este año.

Números de Eduardo Rodríguez en la última semana (del 4 al 10 de mayo)

2 juegos

2 victorias

15.1 innings

1 carrera permitida

6 bases por bolas

11 ponches

0.59 EFE

0.78 WHIP

Mención especial para Maikel García

Ahora bien, si nos fijamos en lo que respecta a bateadores, sin dudas que lo de Maikel García merece un reconocimiento aparte. Incluso, en su última jornada, la del domingo, alcanzó las 200 carreras impulsadas de por vida en la MLB.

Su rendimiento a lo largo de la semana fue de las más notables entre sus compatriotas venezolanos, ya que contó con el mejor promedio y la mayor cantidad de hits. Además, también tuvo una estupenda cifra de impulsadas y anotadas.

Números de Maikel García en la última semana (del 4 al 10 de mayo)