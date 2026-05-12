Jornada multi-jonrón: Andrés Giménez hace historia a fuerza de batazos

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Una semana después, Azulejos de Toronto y Rays de Tampa Bay se vieron las caras nuevamente, solo que ahora en el Rogers Centre. Este primer duelo de la serie se caracterizó por la intensidad y los buenos batazos, y dos de esos últimos tuvieron la firma de Andrés Giménez.

Con la visita arriba con ventaja de cinco carreras, el grandeliga venezolano encontró una situación ideal para descontar la pizarra en la parte baja del segundo inning. Allí, con dos compañeros en circulación, le desapareció la bola al abridor Drew Rasmussen por todo el jardín derecho, a una distancia de 351 pies.

Pero eso no quedó allí. Si bien el larense no es un bateador que destaque por su fuerza, en el séptimo disparó su segundo vuelacercas de la noche. La víctima fue el relevista Ian Seymour, a quien castigó con una conexión de dos carreras, también por la pradera derecha, que volvió a acercar a Toronto en la pizarra.

Sin embargo, nada de eso fue suficiente porque los canadienses cayeron por 8 a 5. El venezolano terminó de 4-2 con par de cuadrangulares, cinco remolcadas y dos anotadas.

De esta manera sumó su quinto jonrón de la temporada, cifra que le permite igualar el segundo lugar en su equipo. Además, también acumula 23 carreras impulsadas, 12 anotadas y batea para .252 de promedio.

Nuevos hitos desbloqueados para Andrés

Andrés Giménez vive su séptima zafra en las Grandes Ligas, y no fue sino hasta este año cuando por primera vez logró un juego multi-jonrón en su carrera.

A eso se le suma que sus cinco carreras impulsadas marcan un nuevo tope personal, superando los dos compromisos de cuatro que firmó en 2022 y 2025.