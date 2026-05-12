¿Podrá Renato Núñez imponer un récord de cuadrangulares también en la LMBP?

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Renato Núñez tuvo una temporada 2024-2025 en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), la cual lo ayudó a igualar el récord de más vuelacercas en una zafra y hay algunos factores que podrían ayudarlo a ser el dueño de los cuadrangulares en un torneo también en la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP)

El slugger perteneciente a Navegantes del Magallanes en la pelota de invierno sacó 21 pelotas del parque en la campaña en el penúltimo campeonato regular, igualando al "Samurái" Alex Cabrera en ese registro para convertirse en el MVP y Productor del Año.

¿Podrá Renato Núñez batear más de 21 bambinazos en la LMBP?

Ahora, con su acostumbrado poder en lo que va de la LMBP ya tiene ocho cuadrangulares y aunque está uno por detrás del líder Miguel Aparicio (9), hay un dato que puede hacer pensar que Núñez tiene la capacidad de superar la marca de más batazos de cuatro esquinas en un torneo, estblecida por Hendrik Clementina en 2024 con 21 estacazos.

El dato que puede hacer soñar al exgrandeliga con escribir su nombre en los libros de récords del beisbol venezolano como el único