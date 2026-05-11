MLB: Lo mejor del bateo venezolano en la primera semana de mayo

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Nota de: Nelson Contreras S. | @nelsoncon2020

En la última semana de las Grandes Ligas varios peloteros venezolanos han acaparado los titulares, destacando especialmente la histórica racha de Ildemaro Vargas y el sólido desempeño en el montículo de Eduardo Rodríguez.

Ildemaro Vargas (Arizona Diamondbacks): Es el pelotero del momento. Recientemente impuso un nuevo récord para venezolanos en la MLB al alcanzar una racha de 27 juegos consecutivos conectando hit y todo parece indicar que será el año de su consagración definitiva, luego de 18 años de perseguir ese objetivo.

Luis Arráez (San Francisco Giants): En la última semana ha mantenido su consistencia con juegos multi-hits (incluyendo un 4-3 ante los Rays). El yaracuyano a pesar de sufrir los rigores de las lesiones está encaminado a pelear de nuevo el título de bateo en la Liga Nacional.

Maikel García (Kansas City Royals): Tras ser el MVP del Clásico Mundial 2026, ha trasladado ese éxito a la temporada regular, impulsando sus números con jornadas brillantes y es el motor de su equipo. El litoralense sigue brillando a pesar de estar en un equipo que como el de los Reales de Kansas no muestra mejoras en su desempeño en la actual zafra.

Los serpentineros brillan

Eduardo Rodríguez (Arizona Diamondbacks): El anterior domingo logró su mejor apertura de la zafra al dejar a los Mets en 4 hits y una carrera en 8.1 episodios. Ahora de mantener este ritmo es candidato al Cy Young.

Antonio Senzatela (Colorado Rockies): Ha resurgido tras pasar al bullpen. En la última semana se notó un incremento en su velocidad (2-3 mph adicionales) y es el pilar de su equipo en el staff de pitcheo.