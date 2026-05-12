MLB: Rafael Devers se va para la calle con un enorme tablazo ante Roki Sasaki

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El último encuentro de la jornada de este lunes lo protagonizan Gigantes de San Francisco y Dodgers de Los Ángeles, en el Dodger Stadium. Para esta serie se esperan muchos batazos de calidad de ambos bandos, y justamente el encargado de estrenar el marcador no pudo ser otro que Rafael Devers.

Recordemos que hay mucho en juego entre estos dos equipos, ya que hacen vida en la División Oeste de la Liga Nacional y son candidatos a clasificar a los playoffs. Por lo pronto, los Dodgers mantienen una cómoda ventaja de ocho juegos sobre los Gigantes previo a este duelo.

Devers y otra gran muestra de poder

Con un encuentro que arrancó con dominio de los lanzadores, el pelotero dominicano se encargó de romper el cero con una de esas enormes conexiones a las que nos tiene acostumbrados.

Esto sucedió en la parte alta del segundo inning. En cuenta completa, Roki Sasaki buscó engañarlo con un splitter pero terminó castigado con un soberbio cuadrangular solitario que desapareció entre los jardines derecho y central, a unos 401 pies de distancia y con una velocidad de salida de 102.7 mph.

De esta manera, Rafael Devers sumó su quinto vuelacercas de la campaña para adueñarse del segundo puesto de dicho apartado dentro de su equipo. A esto se le suma que con sus 17 carreras impulsadas también se sitúa en el top-3.

Asimismo, cabe agregar que en sus últimos siete juegos batea para .364 de promedio, con tres cuadrangulares, cinco impulsadas y cinco anotadas.