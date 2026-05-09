Racha encendida: Rafael Devers recupera su mejor versión ofensiva

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El inicialista dominicano de los Gigantes de San Francisco, Rafael Devers, parece haber dejado atrás su frío inicio de temporada. En el compromiso del viernes frente a los Piratas de Pittsburgh, Devers fue pieza clave en la victoria de su equipo al conectar un sencillo y un cuadrangular solitario, demostrando que su ofensiva finalmente ha despertado.

Con esta actuación, el dominicano extendió su racha de partidos consecutivos bateando de hit a ocho, consolidándose como la bujía que el equipo necesitaba en el plato.

Una racha de impacto en los números

Durante este período de ocho juegos, "Rafi" ha mostrado una efectividad envidiable. Ha conectado nueve imparables en 26 turnos al bate, incluyendo dos vuelacercas y seis carreras impulsadas. Estas cifras arrojan un impresionante promedio de .346 durante la racha, una mejora sustancial que ha permitido que su promedio global de la temporada suba de un preocupante .203 a un más respetable .229.

Aunque todavía se encuentra por debajo de su promedio de por vida de .274, la tendencia ascendente sugiere que el Devers que todos conocen está de vuelta. El encuentro del viernes fue especialmente significativo, ya que marcó el inicio de una consistencia que no se había visto en los primeros meses de la campaña.

El respaldo de la dirección técnica

La mejoría de Devers no ha pasado desapercibida para el cuerpo técnico. Tras el último out del viernes, el mánager de los Gigantes, Tony Vitello, expresó su satisfacción ante los medios de comunicación por el progreso de su jugador.

"Se ve muy bien en el plato", comentó Vitello. "Era algo que se veía venir; la forma en que estaba haciendo contacto, los batazos de foul agresivos y la potencia en sus conexiones eran señales claras. Es muy gratificante empezar a ver que ese esfuerzo se traduce finalmente en resultados positivos para el equipo".

Con este resurgir, los Gigantes esperan que Devers mantenga el ritmo y siga escalando posiciones en sus estadísticas personales, mientras el equipo busca escalar peldaños en la clasificación.