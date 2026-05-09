Fallece Bobby Cox, legendario manager de Galarraga en Atlanta

Suscríbete a nuestros canales

Noticia triste y dolorosa para el mundo del beisbol. En la tarde de este sábado 9 de mayo, los Bravos de Atlanta han confirmado el lamentable fallecimiento de Bobby Cox, quien fue manager del equipo durante 25 años.

Cox, quien es miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, dirigió en las Grandes Ligas por 29 campañas, y además de dirigir a Atlanta, también tuvo un paso por los Azulejos de Toronto, equipo en el que estuvo por cuatro campañas, entre los años 1982 y 1985.

Una leyenda en Atlanta

El legado de Bobby Cox en los Bravos de Atlanta es imborrable. En 25 años, dejó récord de 2149 triunfos y 1709 derrotas en temporada regular con la organización. Además, ganó cinco banderines de la Liga Nacional y logró un título de Serie Mundial en 1995.

"Nos embarga la tristeza por el fallecimiento de Bobby Cox, nuestro querido dirigente. Bobby fue el mejor manager que jamás haya vestido el uniforme de los Bravos. Lideró a nuestro equipo a 14 títulos de división consecutivos, cinco banderines de la Liga Nacional y el inolvidable título de la Serie Mundial en 1995. Su legado como mánager de los Bravos jamás será igualado", resalta el comunicado emitido por la organización de los Bravos.

Además, Bobby Cox tiene un lugar especial en el corazón de los venezolanos, ya que dirigió en Atlanta a dos criollos que dejaron su huella en esa franquicia, como lo son Andrés Galarraga y Eduardo Pérez. Sin duda, una pérdida dolorosa para el mundo del beisbol.