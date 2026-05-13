Debut histórico en Queens: A.J. Ewing emula una hazaña no vista en 51 años

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La espera por el ascenso de A.J. Ewing a las Mayores terminó este miércoles, y el joven pelotero de los Mets de Nueva York se encargó de que su nombre quedara grabado de inmediato en los libros de récords. En una exhibición de paciencia, velocidad y poder oportuno, Ewing demostró por qué es considerado una de las piezas fundamentales para el futuro de la organización de Queens.

Desde su primer turno al bate, Ewing mostró una madurez poco común para un debutante. Su capacidad para identificar lanzamientos le permitió negociar tres bases por bolas, manteniendo una presión constante sobre los lanzadores rivales. Sin embargo, su aporte no fue meramente pasivo; cuando encontró el lanzamiento ideal, conectó un triple que encendió las gradas del Citi Field, sumando además dos carreras impulsadas a su cuenta personal y demostrando su agresividad en las almohadillas con una base robada.

Esta combinación de herramientas (disciplina en el plato, velocidad y bateo de extrabase) permitió que Ewing lograra una línea estadística que no se veía en un debutante desde hace más de medio siglo.

Rompiendo una sequía de cinco décadas

Para poner en perspectiva la rareza del desempeño de Ewing, hay que retroceder hasta la temporada de 1975. Antes de la jornada de hoy, el último novato de las Grandes Ligas en registrar al menos un triple, tres boletos, una base robada y dos remolcadas en un solo partido fue Rob Andrews, quien alcanzó dichas marcas el 4 de mayo de 1975.

Han tenido que pasar 51 años y miles de debuts de prospectos altamente cotizados para que otro jugador lograra replicar esa versatilidad en el terreno de juego.

El debut de Ewing llega en un momento crucial para los Mets, que buscan dinamismo en la parte alta de su alineación. La capacidad del novato para embasarse y generar caos en los senderos ofrece una nueva dimensión al equipo dirigido por Carlos Mendoza.

Si bien un solo juego no define una carrera, la noche de A.J. Ewing ha servido para confirmar que el talento del joven prospecto está listo para los reflectores de Nueva York. Los aficionados de los Mets, acostumbrados a las grandes expectativas, tienen hoy un motivo histórico para sonreír: el nacimiento de una nueva estrella que, desde su primer día, ya compite con los registros de la era dorada del béisbol.