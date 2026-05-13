LVBP: Estos son los números que dejaron los últimos managers de Leones del Caracas

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Se reveló finalmente una de las incógnitas que más importantes de cara a la temporada 2026/27 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Luego de meses de especulaciones, los Leones del Caracas confirmaron este miércoles 13 de mayo al zuliano Lipso Nava como nuevo dirigente de los melenudos para la próxima zafra.

De esta manera, Nava tomará el puesto que dejó vacante José Alguacil, quien luego de cinco campañas y un título al mando de la novena capitalina, finalizó su etapa luego de no haber conseguido la clasificación a la postemporada en las últimas dos campañas que se han jugado en nuestra pelota.

Además, Lipso Nava tendrá la tarea de superar lo hecho por los últimos managers de los Leones del Caracas, especialmente lo hecho por los nombres más recientes que lideraron la cueva caraqueña: José Alguacil, Harry Guánchez, Víctor Gárate y Mike Rojas.

Estos son los números de los últimos managers de Leones del Caracas:

Contando récord en temporada regular, juegos de comodín, postemporada y finales, estas son las marcas logradas por los últimos cuatro dirigentes que han pasado por la cueva de los Leones del Caracas:

José Alguacil: 179-158

Harry Guánchez: 9-15

Victor Garate: 28-37

Mike Rojas: 83-70

En efecto, el manager de mejor rendimiento en los últimos años ha sido José Alguacil, quien a pesar de enlazar par de campañas consecutivas sin poder clasificar a enero, hizo un trabajo formidable en sus primeras tres zafras, al punto de obtener el título en la 2022/23, siendo el único de estos cuatro dirigentes en ser campeón.