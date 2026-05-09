LVBP: El mejor regalo de Salvador Pérez a su madre: jugar con Leones del Caracas

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Salvador Pérez es considerado uno de los mejores receptores venezolanos de la historia y aunque en su carrera había obtenido casi todos los logros, había un regalo que le "debía" a su madre y lo cumplió en la más reciente temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Era del conocimiento público que "Salvy" tenía el deseo de jugar con los Leones del Caracas, no por él, sino porque ese es el equipo favorito de su madre y como buen hijo, quería agradecerle todo lo que hizo por él dándole ese regalo.

Salvador Pérez le cumplió el deseo a su madre Yilda

Desde su cambio a los "Melenudos" en 2024, aparentemente estaba más ansiosa su madre Yilda que él y en diciembre de del 2025, finalmente Pérez hizo su debut con la organización con más palmarés en Venezuela."Hicimos que sucediera", destacó inicialmente Salvy en una entrevista con Anne Rogers, redactora de la MLB.

A eso añadió, que aquel cuadrangular que conectó de tres carreras en un triunfo de Caracas 9-7 sobre Magallanes el pasado 5 de diciembre, significó un regalo para su madre. "Me dijo después de eso que si ya no quería jugar más, podíamos irnos a casa", indicó Salvador consciente de que había logrado una de sus misiones que van más allá del terreno de juego.

Sin duda alguna, la señora Yilda significa ese primer amor en la vida de "Salvy", quien pesar de tener una familia con su esposa e hijos, no deja de expresar con gran orgullo todo lo que admira a su mamá y por eso sigue trabajando tan fuerte, para darle todo. "Sin todo el esfuerzo que ella (Yilda) hizo creo que no estuviera aquí", añadió.

La señora Yilda es la presidenta de una fundación en Valencia donde atienden a más de 200 niños, a quienes buscan ayudar en el deporte y también en los estudios.

El venezolano de 35 años ha dejado grandes números y ha obtenido muchos logros a lo largo de su carrera que parecen apartarle un lugar en el Salón de La Fama de la MLB. Sin embargo, sus valores familias también son un gran ejemplo para toda la generación que viene creciendo, para que no pierdan el valor del agradecimiento.