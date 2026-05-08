Carlos Rodón: de la dificultad para vestirse al regreso triunfal con los Yankees

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La vida cotidiana de un atleta de élite suele medirse en hitos deportivos, pero para Carlos Rodón, el último año se definió por las pequeñas derrotas domésticas. El lanzador zurdo de los Yankees de Nueva York confesó que, antes de pasar por el quirófano, acciones tan simples como abotonarse una camisa, beber agua o incluso peinarse eran tareas imposibles.

"No podía doblar el brazo. Ni siquiera para rascarme la cara", admitió con una sinceridad brutal. Hoy, tras siete meses de una compleja rehabilitación en el codo, el jugador de 33 años se prepara para su esperado regreso este domingo ante los Cerveceros de Milwaukee.

Aunque se siente renovado, Rodón es consciente de que el tiempo no pasa en vano: bromeó diciendo que, comparado con su debut hace una década con los Medias Blancas, aquel era casi un "brazo virgen".

El peso de la veteranía y el dolor

A pesar de las molestias físicas que arrastraba, Rodón logró mantener un nivel competitivo envidiable la temporada pasada, registrando un récord de 18 victorias y nueve derrotas con una efectividad de 3.09. Sin embargo, los números ocultaban un declive evidente en su potencia. Su recta de cuatro costuras, que promediaba las 95.3 mph en su llegada al Bronx, fue perdiendo fuerza gradualmente hasta caer por debajo de las 94 mph al cierre del año.

Aaron Boone, mánager de los Yankees, destacó la resiliencia de su abridor: "El año pasado estuvo genial, pero tuvo que reinventarse sobre la marcha porque no tenía amplitud de movimiento. Los lanzadores veteranos siempre están lidiando con algo, y hay que darle crédito por haber cumplido a pesar del dolor".

Ese esfuerzo físico alcanzó su límite en la Serie Divisional contra Toronto, donde su velocidad cayó a 93.4 mph y apenas pudo sostenerse durante poco más de dos entradas. Según el entrenador de lanzadores Matt Blake, el equipo médico tenía que trabajar intensamente con él a diario solo para que pudiera subir al montículo.

Cirugía, contratiempos y el "efecto autobús"

El 15 de octubre, Rodón finalmente se sometió a una intervención para eliminar fragmentos óseos y limar un espolón en su codo izquierdo. La recuperación no estuvo exenta de drama: recibió inyecciones de plasma rico en plaquetas (PRP) que describió como "sentir que te atropella un bus", y enfrentó una rigidez en el isquiotibial derecho a finales de marzo que retrasó su calendario.

Incluso el aspecto físico fue tema de conversación. Rodón llegó a los campos de entrenamiento con unas 10 libras por encima de su peso ideal. "Supongo que tuve una temporada baja feliz", comentó entre risas, atribuyéndolo a su gusto por la comida, aunque confía en que el ritmo de la temporada regular lo pondrá en forma rápidamente.

Un nuevo enfoque en el montículo

La rehabilitación en ligas menores dejó señales optimistas. En 16 entradas, ponchó a 16 rivales y mantuvo una efectividad de 3.38. Más allá de las estadísticas, lo que entusiasma al cuerpo técnico es la fluidez de su movimiento. Matt Blake nota que Rodón ya no depende tanto de la fuerza bruta de su cuerpo para generar potencia, sino que su brazo ahora se mueve con una "libertad" que no se veía en años.

Para Rodón, esta cirugía fue menos intimidante que la Tommy John a la que se sometió en 2019, pero no por ello menos necesaria. Con un límite cercano a los 83 lanzamientos para su debut dominical, el zurdo busca demostrar que el contrato de 162 millones de dólares sigue siendo una inversión sólida. "Estoy contento con la recuperación", concluyó. "Ahora solo queda seguir adelante".