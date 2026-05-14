LVBP: Robinson Chirinos asume la gerencia de Leones del Caracas con la mira puesta en el título

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El exreceptor de Grandes Ligas, Robinson Chirinos, ha sido presentado oficialmente como el nuevo Gerente de Operaciones Deportivas de los Leones del Caracas. Con una trayectoria marcada por el liderazgo dentro del terreno de juego, Chirinos asume este reto administrativo con el objetivo de revitalizar a la franquicia más ganadora del beisbol venezolano.

Durante sus primeras declaraciones, el directivo enfatizó que su llegada responde a un compromiso profundo con la institución. Chirinos destacó que su enfoque principal será establecer una estructura organizativa que permita al equipo recuperar el protagonismo perdido en las últimas temporadas de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Una estructura basada en la planificación y el talento

Para Chirinos, el éxito de Leones del Caracas no dependerá de esfuerzos aislados, sino de un plan integral diseñado para el largo plazo. El nuevo gerente señaló que la base de su gestión será la planificación sólida y el desarrollo del talento propio de la organización.

“Asumo la gerencia deportiva con el mayor compromiso y profesionalismo. Mi objetivo es construir una estructura ganadora basada en la planificación y el desarrollo de nuestro talento”, afirmó Chirinos al departamento de prensa del equipo. Esta visión busca no solo resultados inmediatos, sino la creación de un sistema que garantice la competitividad constante del equipo melenudo.

Lipso Nava: La primera pieza del plan

Uno de los anuncios más relevantes en este inicio de gestión es la ratificación y confianza depositada en el cuerpo técnico. Chirinos fue enfático al señalar que la elección del liderazgo en el dugout es fundamental para alcanzar las metas propuestas.

“Contar con Lipso Nava como manager es el primer paso de un plan integral que hemos diseñado para alcanzar el título 22”, aseguró el gerente. La combinación de la experiencia de Nava en la liga y la nueva visión gerencial de Chirinos se presenta como la fórmula para acabar con las malas temporadas que ha tenido el equipo en los últimos años.

El reto de devolver la identidad ganadora

Robinson Chirinos no esquivó la responsabilidad que conlleva dirigir las operaciones de un equipo con la historia de Leones. Reconoció que la presión es alta, pero que su experiencia en el béisbol de máximo nivel le otorga las herramientas necesarias para manejar las expectativas de la directiva y la afición.

“Como hombre de fe y de beisbol, me apasionan los retos grandes. Y no hay reto más grande en nuestra liga que devolverle la consistencia ganadora al Caracas”, puntualizó. El enfoque estará puesto en el trabajo diario desde el primer momento de la pretemporada.

Prioridades inmediatas para la próxima temporada

Con la mirada puesta en el trofeo de la temporada venidera, Chirinos ya trabaja en la conformación del roster y la logística deportiva. La prioridad inmediata es eliminar las inconsistencias que impidieron al equipo avanzar en fases decisivas recientemente.