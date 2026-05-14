MLB: Antonio Senzatela escala en la lista de lanzadores venezolanos tras otro gran relevo

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Antonio Senzatela continúa demostrando esta temporada una versión demoledora desde el montículo, algo que sin duda están aprovechando los Rockies de Colorado para de alguna u otra manera asegurar victorias. La más reciente sucedió en la noche de este miércoles, cuando se impusieron por 10 a 4 a los Piratas de Pittsburgh.

Luego de que el abridor José Quintana actuara por espacio de cuatro entradas en las que permitió dos anotaciones, el manager Warren Schaeffer optó por llamar al venezolano para que se encargase del encuentro. Justamente, sus compañeros lo apoyaron con seis anotaciones en la alta del quinto.

Y es que el carabobeño se mantuvo sólido de principio a fin, al punto de sufrir solo un jonrón de Ryan O'Hearn a lo largo de tres innings de relevo. A eso se le suma que liquidó por la vía del ponche a dos bateadores.

De esta manera, Antonio Senzatela sumó su tercera victoria de la temporada y, además, mantiene su casilla de derrotas en cero luego de 12 presentaciones. Su efectividad es de 1.32 producto de cuatro carreras limpias en 27.1 innings, con siete boletos y 24 ponches.

Senzatela dejó atrás a dos figuras venezolanas

Entre las estadísticas de por vida, 'Senze' conquistó su triunfo 46 en MLB tras una década de trayectoria. Dicho número le permite asumir en solitario el puesto 22 entre lanzadores venezolanos, dejando atrás a Víctor Zambrano (45). Su próximo objetivo en este apartado es Alex Carrasquel (50).

Por su parte, en cuanto a los ponches su cifra aumentó a 555, lo que le permitió superar a Carlos Silva (554) en la casilla 21. Acá, su siguiente paso es igualar la línea de Tony Armas (680).