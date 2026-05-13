MLB: Carlos Mendoza da estos detalles sobre la lesión de Francisco Álvarez

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Los Mets de Nueva York recibieron una noticia complicada en plena temporada 2026. El manager venezolano Carlos Mendoza confirmó que el receptor Francisco Álvarez deberá someterse a una cirugía tras sufrir un desgarro de menisco, una situación que obliga a la organización a reorganizar parte de su esquema defensivo y ofensivo, respectivamente.

La lesión del joven criollo genera preocupación dentro del equipo por la importancia que había ganado en el roster durante las últimas semanas tras comenzar la campaña en las ligas menores, en las que le dieron tiempo de recuperarse de otra lesión.

Carlos Mendoza – Mets de Nueva York

El dirigente venezolano habló sobre la situación física del receptor y explicó que el tiempo estimado de recuperación podría ubicarse entre seis y ocho semanas. Sin embargo, aclaró que la franquicia tendrá un panorama más claro una vez que se complete la intervención quirúrgica.

Las declaraciones de Mendoza reflejan cautela sobre el proceso médico del pelotero, ya que el equipo quiere evitar cualquier contratiempo que pueda afectar el resto de la temporada.

La baja de Francisco Álvarez representa un golpe sensible para el conjunto metropolitano. El venezolano había mostrado señales positivas ofensivamente y seguía creciendo en confianza dentro de una posición que exige un alto desgaste físico.

A pesar del duro momento que vive la organización, mantienen optimismo sobre la recuperación del catcher venezolano. La expectativa es que pueda volver antes de la recta final de la temporada y retomar el nivel que había mostrado antes de sufrir la lesión en la rodilla derecha.

Finalmente, Carlos Mendoza y los Mets de Nueva York deberán afrontar varias semanas sin una de las figuras jóvenes y de mayor tanto dentro del mejor beisbol del mundo.