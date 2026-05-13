MLB: Francisco Álvarez se dirige a la lista de lesionados de los Mets de Nueva York

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Los Mets de Nueva York recibieron una noticia preocupante en medio de una alarmante temporada 2026 de las Grandes Ligas. El receptor venezolano Francisco Álvarez fue enviado a la lista de lesionados luego de presentar un desgarro en el menisco derecho, según el periodista Anthony DiComo.

El criollo de 24 años deberá detener su actividad mientras el equipo evalúa los próximos pasos en su recuperación. La lesión llega en un momento importante para el conjunto metropolitano, que busca mantenerse competitivo dentro de una temporada exigente en la División Este de Liga Nacional.

Francisco Álvarez – Mets de Nueva York

A pesar de algunos altibajos ofensivos durante el año, Francisco Álvarez había logrado convertirse nuevamente en una pieza importante dentro del lineup de Nueva York. En 37 compromisos disputados acumulaba un OPS de .710, mostrando capacidad para producir carreras y aportar poder ocasionalmente desde la receptoría.

Más allá de los números, el venezolano seguía consolidándose como uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección dentro de la franquicia desde su debut. Su manejo detrás del plato y la confianza que genera en el cuerpo de lanzadores lo habían mantenido como titular en buena parte de la campaña.

La lesión representa otro obstáculo en el desarrollo de Álvarez, quien en temporadas recientes también tuvo que lidiar con problemas físicos que frenaron parte de su continuidad, y este es un punto que preocupa a sus fanáticos de cara al futuro. Ahora, la prioridad será enfocarse completamente en su recuperación para evitar complicaciones mayores en la recta larga del calendario.

Finalmente, la ausencia de Francisco Álvarez no solo afecta la profundidad del roster, sino también el equilibrio defensivo de una organización que aspira a mantenerse en la pelea durante el resto de la temporada a pesar de los malos resultados en estos primeros meses de este 2026.