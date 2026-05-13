MLB: ¿Cuántos ponches podría lograr Max Fried vs Orioles?

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Vuelve a la acción uno de los mejores lanzadores del momento en las Grandes Ligas. Este miércoles 13 de mayo, los Yankees de Nueva York visitan Camden Yards, para medirse a los siempre complicados Orioles de Baltimore, en un duelo en el que los neoyorquinos buscarán llevarse la serie con su mejor lanzador en la lomita: Max Fried.

El zurdo vive actualmente una gran campaña, en la que ha podido acumular foja de cuatro triunfos y dos derrotas, con una efectividad excelente de 2.91, además de WHIP de 0.95 y 48 ponches en 58.2 entradas. El experimentado serpentinero ha tenido buenos números ponchadores en esta zafra, ¿Pero será buena idea apostar a sus abanicados ante Baltimore?

¿Cuántos ponches podría lograr Max Fried ante Baltimore?

En las diversas casas de apuestas, la línea de al menos seis ponches de Max Fried se encuentra en -130, pero no parece ser una jugada tan segura. En 122 apariciones al plato, el roster actual de Baltimore tiene una tasa de ponches de 26.2% ante los envíos de Fried, una cifra que no es mala para el serpentinero, pero que no es garantía.

Eso sí, los Orioles son el tercer equipo que más se poncha en las Grandes Ligas actualmente, lo que podría ser un punto a favor de esta más que interesante jugada.