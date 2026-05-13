Nueve prospectos venezolanos entre los mejores de MLB según este prestigioso portal

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Desde hace ya muchos años Venezuela se ha convertido en una de las mayores fábricas de beisbolistas de alto nivel de todo el mundo. Año tras año, muchos jóvenes criollos llegan a acuerdos económicos con las diversas organizaciones del beisbol de las Grandes Ligas, y evidentemente, muchos logran cumplir el sueño de establecerse en el más alto nivel.

Actualmente, la historia no ha cambiado. Venezuela posee a varios de los mejores prospectos de todo el mundo del beisbol, y según un listado hecho por el prestigioso portal Bleacher Report, nueve de los 100 mejores prospectos de la actualidad en 2026 provienen de nuestro país.

Venezolanos presentes en el top 100 de Bleacher Report

Y es que, en efecto, son nueve los toleteros criollos que aparecen en la más reciente actualización de los 100 mejores prospectos de la Major League Baseball según el criterio de Bleacher Report. Algunos son nombres ya conocidos, mientras que otros se mantienen ganando reconocimiento por el buen trabajo que han podido realizar.

Los nueve criollos:

90. Luis Hernández (SS) - San Francisco

88. Luis Lara (OF) - Milwaukee

79. Pedro Ramírez (2B/3B) - Cubs

75. Josué Briceño (C) - Detroit

49. Alfredo Duno (C) - Cincinnati

47. Eduardo Quintero (OF) - Dodgers

41. Kendry Chourio (LD) - Kansas City

20. Ethan Salas (C) - San Diego

9. Franklin Arias (SS) - Boston

En este listado, aparecen nombres que han dado de qué hablar por sus grandes bonos de firma, como Ethan Salas y Luis Hernández, además de otros toleteros que han ido ganando reputación gracias a su excelente desempeño en los diamantes.

Además, el criollo mejor rankeado es el campocorto Franklin Arias, de los Medias Rojas de Boston, quien ya estaba bien considerado antes de 2026, pero que además vive un año consagratorio en Ligas Menores.