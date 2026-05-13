José Suárez, el sacrificado: El zurdo venezolano queda fuera del roster de los Marineros

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En el béisbol de las Grandes Ligas, las oportunidades pueden ser tan efímeras como un par de entradas de labor. Así lo ha experimentado el lanzador venezolano José Suárez, quien este miércoles fue designado para asignación (DFA) por los Marineros de Seattle. El movimiento responde a la necesidad de abrir un espacio en el roster activo para el regreso del derecho Bryce Miller, quien toma su lugar en la rotación tras superar una distensión en el oblicuo izquierdo.

La etapa de Suárez con los Marineros ha sido una de las más breves de su carrera. El nativo de Naguanagua llegó a Seattle el pasado 3 de mayo, luego de ser reclamado de la lista de waivers de los Bravos de Atlanta. Con el uniforme de los "M's", el zurdo solo tuvo una aparición: el pasado 9 de mayo ante los Medias Blancas de Chicago, donde trabajó 2.0 entradas permitiendo una carrera, dos hits y otorgando dos boletos.

A pesar de haber mostrado destellos de su capacidad para ponchar (registró 3 ponches en esa única salida), la falta de opciones en su contrato y la urgencia de reincorporar a Miller lo convirtieron en la pieza sacrificada por la gerencia.

Un 2026 de altibajos

La temporada 2026 no ha sido sencilla para el serpentinero de 28 años. Comenzó el año con los Bravos, donde incluso llegó a fungir como el quinto abridor tras la lesión de Spencer Strider. Sin embargo, su inconsistencia lo llevó al bullpen y, eventualmente, a ser cortado por la organización de Georgia.

Sus números combinados en lo que va de campaña reflejan las dificultades que ha enfrentado:

Efectividad (ERA): 6.38

Entradas lanzadas: 18.1

WHIP: 2.07

Relación K/BB: 24 ponches frente a 14 boletos.

Al ser designado para asignación, los Marineros tienen ahora un periodo de cinco días para cambiar al jugador o intentar pasarlo por la lista de waivers. Debido a que Suárez ya no cuenta con opciones de ligas menores, cualquier equipo que lo reclame deberá mantenerlo en su roster de 26 hombres.

Si no es reclamado por ninguna otra organización, Suárez podría ser enviado a la sucursal Triple-A en Tacoma o, dada su experiencia y estatus de arbitraje, optar por la agencia libre, aunque esto último implicaría renunciar a su salario garantizado de 900,000 dólares para 2026.

Para el venezolano, quien en 2022 llegó a ser una pieza clave en la rotación de los Angelinos de Los Ángeles con 109 entradas de labor, este nuevo revés representa un reto mental y profesional en su búsqueda por establecerse nuevamente como un brazo confiable en el "Big Show". Por ahora, el futuro de "Ranciss" está en el aire, a la espera de un nuevo destino que le permita recuperar el control de sus envíos.