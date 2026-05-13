Preocupación en el Bronx: Max Fried se retira por molestias en el codo

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Las alarmas se han encendido en el cuerpo médico de los Yankees de Nueva York. Durante el compromiso de hoy, el zurdo Max Fried tuvo que abandonar el montículo de manera inesperada tras presentar una inflamación en la zona posterior de su codo de lanzar.

El equipo neoyorquino confirmó la situación poco después de que el serpentinero dejara el encuentro, generando una atmósfera de incertidumbre en el Yankee Stadium ante la importancia de Fried en la rotación abridora.

Cita con el especialista

Para determinar el alcance exacto de la molestia, Fried será sometido a una revisión exhaustiva mañana con el Dr. Christopher Ahmad. Cabe destacar que el Dr. Ahmad es el médico principal de la organización de los Yankees y uno de los especialistas más reputados en cirugías de codo, por lo que su diagnóstico será crucial para definir los próximos pasos.

Con la temporada en marcha, perder a un brazo de la calidad de Fried obligaría al mánager a reajustar sus planes de cara a las próximas series.

El equipo se mantendrá a la espera de los resultados de las pruebas de imagen para informar si Fried requerirá tiempo en la lista de lesionados o si podrá retomar su programa de lanzamientos tras unos días de descanso.