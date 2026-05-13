MLB: José Altuve pulveriza récords y va rumbo al Salón de la Fama

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Nota de Nelson Contreras S. | @nelsoncon2020

El carabobeño José Altuve se ha propuesto superar varios récords en las Grandes Ligas y lo ha hecho poco a poco, sin muchos escándalos para mantenerse como uno de los motores en la ofensiva de los Astros de Houston que ha estado muy baja en las últimas semanas, pero no pierden la fe en que pasarán a disputar la postemporada.

El "Astroboy" esta campaña ha logrado alcanzar los 2.000 juegos disputados con los Astros de Houston, superar los 690 juegos de múltiples hits y superar las 3,729 bases totales, consolidándose como uno de los mejores segunda base de la historia.

Pero todo no se queda allí pues también ha superado los 2.400 hits en su carrera y mantiene un promedio de bateo superior a .290 hasta mayo.

Logros destacados en 2026:

Se convirtió en apenas el tercer jugador en la historia de los Astros con 2,000 juegos jugados, uniéndose a Craig Biggio y Jeff Bagwell.

Igualó a Sammy Sosa en el puesto 96 de todos los tiempos con 690 juegos de múltiples hits.

Superó la barrera de los 2.400 hits de por vida, continuando su ascenso en la lista histórica de la MLB.

Superó a Omar Vizquel en bases totales para posicionarse en lugares históricos entre venezolanos.

Mantiene un alto rendimiento con un promedio de bateo de aproximadamente .298 y un OPS de .880 en el primer mes de competición.

Llegó a 258 jonrones, superando a Ian Kinsler para quedar en solitario como el octavo mejor jonronero histórico entre defensores de la segunda base.

Nop hay dudas en que el pequeño gigante del beisbol venezolano reúne los méritos necesarios para entrar al Salón de la Fama del beisbol de las Grandes Ligas.

Además, todavía le restan muchos juegos para lograr más registros importantes entre ellos el que más resalta es el de los 3.000 imparables una meta difícil de alcanzar, pero en Altuve no hay nada que lo detenga a menos que una lesión fuerte se interponga. Hasta la jornada del pasado lunes había conectado 2.426 con los 38 que ha disparado esta campaña.