MLB: José Altuve agranda su legado tras superar marcas de Sammy Sosa y Omar Vizquel

Suscríbete a nuestros canales

José Altuve vivió una presentación agridulce en la jornada de este lunes por la noche en la presente temporada de las Grandes Ligas. Después de sonar apenas dos imparables en los últimos dos encuentros, el segunda base se creció con tres inatrapables en la cartelera ante Seattle Mariners.

El pelotero venezolano sigue dejando huella en Las Mayores. A pesar de la derrota de los siderales ante sus vecinos de la División Oeste de la Liga Americana, el camarero tuvo otra actuación productiva con el madero al irse de 5-3 con una carrera anotada en el Daikin Park. Su producción no solo destacó dentro del juego, sino que también le permitió seguir escalando posiciones en los libros históricos del béisbol.

Con esos tres indiscutibles, curiosamente todos sencillos al jardín central, Altuve llegó a 690 juegos de múltiples hits en su carrera, igualando al legendario dominicano Sammy Sosa en el puesto 96 de todos los tiempos, según los registros de Baseball Reference.

José Altuve continúa superando a leyendas de MLB

En la historia de MLB

Puesto 95: Jimmy Rollins: 692

96: José Altuve y Sammy Sosa: 690

98: Harry Hooper, Billy Herman y Michael Young: 687

101: Mark Grace: 686

Entre venezolanos:

Miguel Cabrera: 897

Omar Vizquel: 793

Luis Aparicio: 724

José Altuve: 690

Bob Abreu: 668

En ese mismo desafío, "Astroboy" dejó en el camino a su compatriota Omar Vizquel con 3.729 bases totales para quedarse en solitario en el cuarto lugar de todos los tiempos entre peloteros venezolanos. La estrella de los siderales cuenta con promedio al bate de .255, 38 hits, tres jonrones, 25 anotadas, nueve remolcadas, .335 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .718 en 38 juegos.